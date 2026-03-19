Прожиточный минимум и статус участника боевых действий: КАС ВС опубликовал обзор практики за февраль-2026

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики, в котором обобщены ключевые правовые позиции относительно денежного довольствия военнослужащих, определение участия в боевых действиях, градостроительных, налоговых и таможенных споров, а также вопросов применения процессуального законодательства.

Верховный Суд представил обзор судебной практики Кассационного административного суда за февраль 2026 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

учет размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, для оформления справки о денежном довольствии военнослужащего в 2024 году (палатное решение);

содержание понятия «непосредственное участие в боевых действиях» как условия для признания личности участником боевых действий;

обязательность согласования детального плана территории, охватывающей исторический ареал, и их соответствие генеральному плану населенного пункта (палатное решение);

отсутствие обязанности формировать доход и налоговые обязательства при использовании товаров в стимулирующих акциях «Подарок за покупку»;

правомерность доначисления ввозных пошлин и НДС в связи с неподтверждением преференциального происхождения товара из ЕС на основании ответа уполномоченного органа страны-экспортера.

Представлены также правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности:

право суда возложить судебные издержки на сторону, по вине которой возник спор;

необжалуемость решения административного органа об отказе в приостановлении административного производства.

