Прожиточный минимум и статус участника боевых действий: КАС ВС опубликовал обзор практики за февраль-2026

15:53, 19 марта 2026
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики, в котором обобщены ключевые правовые позиции относительно денежного довольствия военнослужащих, определение участия в боевых действиях, градостроительных, налоговых и таможенных споров, а также вопросов применения процессуального законодательства.
Верховный Суд представил обзор судебной практики Кассационного административного суда за февраль 2026 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

  • учет размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, для оформления справки о денежном довольствии военнослужащего в 2024 году (палатное решение);
  • содержание понятия «непосредственное участие в боевых действиях» как условия для признания личности участником боевых действий;
  • обязательность согласования детального плана территории, охватывающей исторический ареал, и их соответствие генеральному плану населенного пункта (палатное решение);
  • отсутствие обязанности формировать доход и налоговые обязательства при использовании товаров в стимулирующих акциях «Подарок за покупку»;
  • правомерность доначисления ввозных пошлин и НДС в связи с неподтверждением преференциального происхождения товара из ЕС на основании ответа уполномоченного органа страны-экспортера.

Представлены также правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности:

  • право суда возложить судебные издержки на сторону, по вине которой возник спор;
  • необжалуемость решения административного органа об отказе в приостановлении административного производства.

Лента новостей

