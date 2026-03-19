Прожитковий мінімум і статус учасника бойових дій: КАС ВС опублікував огляд практики за лютий-2026

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики, в якому узагальнено ключові правові позиції щодо грошового забезпечення військовослужбовців, визначення участі в бойових діях, містобудівних, податкових і митних спорів, а також питань застосування процесуального законодавства.

Верховний Суд представив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду за лютий 2026 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

врахування розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, для оформлення довідки про грошове забезпечення військовослужбовця у 2024 році (палатне рішення);

зміст поняття «безпосередня участь у бойових діях» як умови для визнання особи учасником бойових дій;

обов’язковість погодження детального плану території, що охоплює історичний ареал, та його відповідність генеральному плану населеного пункту (палатне рішення);

відсутність обов’язку формувати дохід та податкові зобов’язання в разі використання товарів у стимулюючих акціях «Подарунок за покупку»;

правомірність донарахування ввізного мита та ПДВ у зв’язку з непідтвердженням преференційного походження товару з ЄС на підставі відповіді уповноваженого органу країни-експортера.

Представлені також правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:

право суду покласти судові витрати на сторону, з вини якої виник спір;

неоскаржуваність рішення адміністративного органу про відмову в зупиненні адміністративного провадження.

