Петиция о повышении штрафов за курение в общественных местах не набрала поддержки

13:53, 19 марта 2026
Инициативу увеличить штрафы за курение до 17 тысяч гривен не поддержали украинцы.
Электронная петиция в Кабинет Министров с требованием существенно повысить штрафы за курение в общественных местах не смогла собрать необходимой поддержки граждан.

Документ №41/008998-25еп набрал лишь 125 голосов из 25 тысяч необходимых.

Автор петиции отмечал, что действующие штрафы слишком низкие, из-за чего большинство граждан не соблюдает запрет на курение в общественных местах. В связи с этим он предлагал увеличить их в десятки раз — до 5 100–17 000 гривен.

Свою инициативу автор обосновывал влиянием пассивного курения на здоровье населения. По его словам, ежедневно сотни тысяч людей страдают от вторичного табачного дыма.

В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, вторичный табачный дым относится к наиболее опасным канцерогенам.

Но, несмотря на эти аргументы, петиция не получила достаточной поддержки для дальнейшего рассмотрения правительством.

