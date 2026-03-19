Петиція про підвищення штрафів за куріння у громадських місцях не набрала підтримки

Ініціативу збільшити штрафи за куріння до 17 тисяч гривень не підтримали українці.

Електронна петиція до Кабінету Міністрів з вимогою суттєво підвищити штрафи за куріння у громадських місцях не змогла зібрати необхідної підтримки громадян.

Документ №41/008998-25еп набрав лише 125 голосів з 25 тисяч потрібних.

Автор петиції наголошував, що чинні штрафи є надто низькими, через що більшість громадян не дотримується заборони на куріння у громадських місцях. У зв’язку з цим він пропонував збільшити їх у десятки разів — до 5 100–17 000 гривень.

Свою ініціативу автор обґрунтовував впливом пасивного паління на здоров’я населення. За його словами, щодня сотні тисяч людей страждають від вторинного тютюнового диму.

Зокрема, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вторинний тютюновий дим належить до найбільш небезпечних канцерогенів.

Але, попри ці аргументи, петиція не отримала достатньої підтримки для подальшого розгляду урядом.

