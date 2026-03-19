Детская смертность в мире растет — Украина входит в число стран с самым высоким риском

В 2024 году в мире умерло почти 7 миллионов детей — ООН.

Несмотря на десятилетия прогресса, темпы снижения детской смертности замедляются, а в странах с конфликтами риски остаются чрезвычайно высокими, сообщает Межведомственная группа ООН.

В 2024 году в мире умерло 4,9 миллиона детей, не доживших до пятилетнего возраста, а также 2,1 миллиона детей старшего возраста. В отчете ООН отмечается, что причины смертности различаются по возрастным группам: среди новорожденных преобладают преждевременные роды, осложнения во время родов и неонатальные инфекции, которые можно уменьшить благодаря качественной дородовой и неонатальной помощи.

Для детей в возрасте от одного месяца до пяти лет ведущими причинами смерти остаются пневмония, диарея и малярия, часто усугубленные недоеданием. В странах, где выживаемость младших детей возросла, большую долю смертности составляют врожденные аномалии.

Дети старшего возраста, подростки и молодежь сталкиваются с другими рисками: сочетанием инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм и проблем с психическим здоровьем. Отчет подчеркивает важность комплексного подхода к охране здоровья на протяжении всего детства и подросткового возраста.

Исследование также показало, что в регионах, охваченных нестабильностью и конфликтами, смертность детей до пяти лет в три раза выше. Среди таких стран специалисты отмечают Украину, где продолжаются боевые действия и гуманитарные вызовы.

