Детская смертность в мире растет — Украина входит в число стран с самым высоким риском

15:51, 19 марта 2026
В 2024 году в мире умерло почти 7 миллионов детей — ООН.
Несмотря на десятилетия прогресса, темпы снижения детской смертности замедляются, а в странах с конфликтами риски остаются чрезвычайно высокими, сообщает Межведомственная группа ООН.

В 2024 году в мире умерло 4,9 миллиона детей, не доживших до пятилетнего возраста, а также 2,1 миллиона детей старшего возраста. В отчете ООН отмечается, что причины смертности различаются по возрастным группам: среди новорожденных преобладают преждевременные роды, осложнения во время родов и неонатальные инфекции, которые можно уменьшить благодаря качественной дородовой и неонатальной помощи.

Для детей в возрасте от одного месяца до пяти лет ведущими причинами смерти остаются пневмония, диарея и малярия, часто усугубленные недоеданием. В странах, где выживаемость младших детей возросла, большую долю смертности составляют врожденные аномалии.

Дети старшего возраста, подростки и молодежь сталкиваются с другими рисками: сочетанием инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм и проблем с психическим здоровьем. Отчет подчеркивает важность комплексного подхода к охране здоровья на протяжении всего детства и подросткового возраста.

Исследование также показало, что в регионах, охваченных нестабильностью и конфликтами, смертность детей до пяти лет в три раза выше. Среди таких стран специалисты отмечают Украину, где продолжаются боевые действия и гуманитарные вызовы.

дети Украина ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

