Дитяча смертність у світі зростає – Україна серед країн із найвищим ризиком

У 2024 році у світі померло майже 7 мільйонів дітей – ООН.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попри десятиліття прогресу, темпи зниження дитячої смертності сповільнюються, а у країнах з конфліктами ризики залишаються надзвичайно високими, повідомляє Міжвідомча група ООН.

У 2024 році у світі померло 4,9 мільйона дітей, які не дожили до п’ятирічного віку, а також 2,1 мільйона старших дітей. Звіт ООН зазначає, що причини смертності відрізняються за віковими групами: серед новонароджених домінують передчасні пологи, ускладнення під час пологів та неонатальні інфекції, які можна зменшити завдяки якісній допологовій та неонатальній допомозі.

Для дітей віком від одного місяця до п’яти років провідними причинами смерті залишаються пневмонія, діарея та малярія, часто посилені недоїданням. У країнах, де виживаність молодших дітей зросла, більшу частку смертності складають вроджені аномалії.

Старші діти, підлітки та молодь стикаються з іншими ризиками: поєднання інфекційних і неінфекційних хвороб, травм та проблем із психічним здоров’ям. Звіт наголошує на важливості комплексного підходу до охорони здоров’я протягом усього дитинства та підліткового віку.

Дослідження також показало, що у регіонах, охоплених нестабільністю та конфліктами, смертність дітей до п’яти років утричі вища. Серед таких країн фахівці відзначають Україну, де тривають бойові дії та гуманітарні виклики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.