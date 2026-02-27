Пенсії зростуть з 1 березня: які мінімальні виплати будуть у людей 65+ та 80+

Стало відомо, кому і на скільки підвищать пенсію з 1 березня.

Під час березневої індексації пенсій в Україні розмір підвищення визначатиметься індивідуально для кожного пенсіонера. Водночас сума збільшення не може бути меншою за 100 гривень і перевищувати 2 595 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У ПФУ наголосили, що перерахунок здійснюється автоматично на підставі матеріалів пенсійних справ, без необхідності додаткових звернень громадян.

На коефіцієнт 1,121 підвищуються:

військові пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;

мінімальні розміри військових і чорнобильських пенсій по інвалідності;

пенсії за особливі заслуги перед Україною для борців за незалежність;

пенсійні виплати державним службовцям, посадовцям органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковим працівникам.

Окрім індексації, для підтримки найбільш соціально вразливих категорій пенсіонерів встановлено гарантовані мінімальні розміри виплат.

Зокрема:

непрацюючі пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), отримуватимуть не менше 4 213 грн;

особи віком 80 років і старші зі страховим стажем від 25 років у чоловіків і від 20 років у жінок — також щонайменше 4 213 грн;

пенсіонери віком від 70 до 80 років за наявності стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) — не менше 4 050 грн;

особи молодші 70 років із повним страховим стажем, а також люди з інвалідністю I групи незалежно від віку та стажу — щонайменше 3 725 грн;

інші непрацюючі пенсіонери отримуватимуть не менше 3 406 грн щомісяця.

Таким чином, індексація пенсій у березні охопить різні категорії отримувачів пенсій і передбачає як індивідуальний перерахунок, так і встановлення гарантованих мінімальних виплат.

