Можно ли оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу за пределами страны

Украинцы могут обратиться как в зарубежное дипломатическое учреждение государства, так и в обособленное подразделение ГП «Документ», расположенное за пределами Украины.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Миграционная служба Днепропетровской области сообщила, можно ли оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу за пределами Украины.

«Да, это возможно», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что по этому вопросу гражданин Украины может обратиться как в зарубежное дипломатическое учреждение нашего государства, так и в обособленное подразделение ГП «Документ», расположенное за пределами Украины.

В настоящее время такие подразделения работают в Польше, Словакии, Чехии, Германии, Испании, Болгарии, Молдове, Италии, Канаде и Великобритании.

