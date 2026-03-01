Выплаты многодетным семьям: какие условия получения 2100 грн ежемесячно
Многодетные семьи в Украине имеют право на ежемесячную государственную социальную помощь на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шестилетнего возраста. Речь идет о выплате в размере 2100 гривен, которая не зависит от совокупного дохода семьи. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, ссылаясь на действующее законодательство.
Кто имеет право на выплату
Помощь назначается при следующих условиях:
- семья имеет статус многодетной;
- родители получили соответствующее удостоверение;
- в семье воспитывается третий или последующий ребенок в возрасте до 6 лет.
Если самому младшему ребенку, например, 5 лет, семья продолжает получать 2100 грн еще в течение одного года — до достижения ребенком шестилетнего возраста.
Зависит ли помощь от дохода
Эта выплата:
- не зависит от уровня дохода семьи;
- назначается независимо от трудоустройства родителей;
- имеет фиксированный размер — 2100 грн на каждого третьего и последующего ребенка.
Порядок предоставления помощи регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №250 от 13 января 2019 года.
Важно для родителей
Специалисты обращают внимание: ключевым условием является наличие официального статуса многодетной семьи и соответствующего удостоверения. Без этих документов выплата не назначается.
Таким образом, государство гарантирует финансовую поддержку семьям, которые воспитывают трех и более детей, независимо от их материального положения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.