  Общество
  В Украине

Выплаты многодетным семьям: какие условия получения 2100 грн ежемесячно

07:54, 1 марта 2026
Речь идет о помощи на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 6 лет.
Многодетные семьи в Украине имеют право на ежемесячную государственную социальную помощь на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шестилетнего возраста. Речь идет о выплате в размере 2100 гривен, которая не зависит от совокупного дохода семьи. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, ссылаясь на действующее законодательство.

Кто имеет право на выплату

Помощь назначается при следующих условиях:

  • семья имеет статус многодетной;
  • родители получили соответствующее удостоверение;
  • в семье воспитывается третий или последующий ребенок в возрасте до 6 лет.

Если самому младшему ребенку, например, 5 лет, семья продолжает получать 2100 грн еще в течение одного года — до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Зависит ли помощь от дохода

Эта выплата:

  • не зависит от уровня дохода семьи;
  • назначается независимо от трудоустройства родителей;
  • имеет фиксированный размер — 2100 грн на каждого третьего и последующего ребенка.

Порядок предоставления помощи регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №250 от 13 января 2019 года.

Важно для родителей

Специалисты обращают внимание: ключевым условием является наличие официального статуса многодетной семьи и соответствующего удостоверения. Без этих документов выплата не назначается.

Таким образом, государство гарантирует финансовую поддержку семьям, которые воспитывают трех и более детей, независимо от их материального положения.

дети денежная помощь

Лента новостей

Блоги
Публикации
