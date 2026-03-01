Выплаты многодетным семьям: какие условия получения 2100 грн ежемесячно

Речь идет о помощи на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 6 лет.

Многодетные семьи в Украине имеют право на ежемесячную государственную социальную помощь на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шестилетнего возраста. Речь идет о выплате в размере 2100 гривен, которая не зависит от совокупного дохода семьи. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, ссылаясь на действующее законодательство.

Кто имеет право на выплату

Помощь назначается при следующих условиях:

семья имеет статус многодетной;

родители получили соответствующее удостоверение;

в семье воспитывается третий или последующий ребенок в возрасте до 6 лет.

Если самому младшему ребенку, например, 5 лет, семья продолжает получать 2100 грн еще в течение одного года — до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Зависит ли помощь от дохода

Эта выплата:

не зависит от уровня дохода семьи;

назначается независимо от трудоустройства родителей;

имеет фиксированный размер — 2100 грн на каждого третьего и последующего ребенка.

Порядок предоставления помощи регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №250 от 13 января 2019 года.

Важно для родителей

Специалисты обращают внимание: ключевым условием является наличие официального статуса многодетной семьи и соответствующего удостоверения. Без этих документов выплата не назначается.

Таким образом, государство гарантирует финансовую поддержку семьям, которые воспитывают трех и более детей, независимо от их материального положения.

