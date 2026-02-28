  1. В Украине

Выход на пенсию в 60 лет: какой стаж нужен в 2026 году

23:59, 28 февраля 2026
В Украине изменились требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту.
Выход на пенсию в 60 лет: какой стаж нужен в 2026 году
С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновленные правила ухода на пенсию по возрасту, которые предусматривают изменение требований к страховому стажу. Теперь для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, и это самый высокий показатель среди всех возрастных категорий.

Если стажа недостаточно, право на пенсию предоставляется позже: в 63 года ее могут получить лица со стажем от 23 до 32 лет, а в 65 лет — те, кто имеет не менее 15 лет страхового стажа. Именно такие требования предусмотрены статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и применяются в течение 2026 года.

Для граждан, достигших пенсионного возраста еще в 2025 году, но обращающихся за назначением пенсии в 2026 году, действуют другие показатели. В частности, в 60 лет необходимо иметь 32 года страхового стажа, в 63 года - 22 года, а в 65 лет требование остается неизменным и составляет 15 лет.

