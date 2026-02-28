  1. В мире

Верховный суд Флориды отстранил на 90 дней адвоката, который не дочитал определение суда

21:35, 28 февраля 2026
Санкцию применили за неуважение к суду и несоблюдение процессуальных требований.
Даже если суд допускает ошибку, адвокат не имеет права реагировать эмоциями или игнорировать процессуальные документы. Публичные обвинения судьи и невнимательность к судебным определениям могут закончиться дисциплинарным наказанием. Именно такая ситуация произошла в штате Флорида со специалистом по долговым спорам Ноамом Джеем Коеном.

Верховный суд Флориды приостановил его право на адвокатскую деятельность сроком на 90 дней, передает The Ethics Reporter.

Что произошло

Коен представлял кредитора по делу о взыскании долга в суде 10-го судебного округа штата Флорида. Должник подал возражение против ареста средств на банковском счете. Параллельно адвокат инициировал обращение взыскания на заработную плату.

Во время дистанционного заседания ответчик защищал себя сам и не имел достаточного понимания юридической процедуры. По материалам дисциплинарного дела, адвокат вел себя агрессивно, резко реагировал на ответы и настаивал, что должник говорит неправду.

Судья Мэри Грин пришла к выводу, что представитель кредитора не представил убедительных доказательств, и удовлетворила заявление должника об освобождении от взыскания. В ответ адвокат прямо во время заседания обвинил судью в предвзятости и «незнании правовых стандартов». После этого слушание прервали, а вопрос поведения адвоката передали на рассмотрение дисциплинарных органов.

Ошибка, которую не исправили

На следующий день судья вынесла письменное определение, которым освободила от взыскания не только средства на счете, но и заработную плату должника. В документе было указано, что стороны якобы согласовали такое решение.

Адвокат подал заявление об отводе судьи и ходатайство о пересмотре, вновь обвинив ее в предвзятости. Позже судья заявила самоотвод.

После этого Коен обратился к новой судье с требованием вынести решение об обращении взыскания на зарплату должника. При этом он не учел, что предыдущее определение уже содержало решение по этому вопросу. Как установили дисциплинарные органы, адвокат не прочитал документ полностью и не обратил внимания на его содержание.

Решение дисциплинарного органа

Комитет Адвокатской палаты Флориды пришел к выводу, что адвокат нарушил правила профессиональной этики. Речь идет, в частности, об обязанности действовать добросовестно, не подрывать авторитет суда и не причинять вред осуществлению правосудия.

Среди отягчающих обстоятельств учли то, что адвокат не признавал неправомерность своего поведения и настаивал на предвзятости судьи. Также отметили, что ответчик действовал без адвоката и фактически оказался в уязвимом положении.

В то же время смягчающим обстоятельством стала положительная характеристика юриста в его общине.

90 дней приостановления и штраф

Коен согласился на согласованную процедуру завершения дела и признал, что не прочитал определение надлежащим образом.

Верховный суд Флориды утвердил 90-дневное приостановление права на адвокатскую деятельность. Кроме того, адвокат обязан:

  • прекратить практику на время отстранения;
  • уведомить клиентов и суды;
  • пройти курс по профессиональной этике;
  • предоставить подтверждение выполнения требований;
  • уплатить 1250 долларов США расходов.

После завершения срока он сможет автоматически восстановить право на практику при условии выполнения всех требований.

