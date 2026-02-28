Украина поддерживает государства Персидского залива, которые подверглись ударам Ирана — Андрей Сибига

Глава МИД заявил о солидарности со странами региона и осудил атаки Ирана.

Украина заявила о поддержке государств Персидского залива, которые подверглись атакам со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул солидарность со странами региона, оказавшимися под ударами.

«Мы выражаем солидарность Украины с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ в условиях безрассудных атак Ирана. Для каждого украинца, увидев смертоносные дроны „шахед“, попадающие в жилые дома, сразу вспоминаются сцены, которые мы видим в наших городах. Иранский режим раз за разом доказывает свою преступную политику насилия, террора и агрессии внутри страны и за ее пределами. Это должно прекратиться», — написал Сибига в соцсети X.

Министр также подчеркнул поддержку иранского народа и призвал международное сообщество занять соответствующую позицию.

«Мы осуждаем эти удары, подтверждаем нашу непоколебимую поддержку иранского народа и призываем все страны поддержать его право на жизнь в безопасности, мире и процветании, свободную от угнетения», — подчеркнул он.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

