  1. В Украине

В «Дии» не отображаются свидетельства о браке или рождении — куда обращаться

19:49, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Причиной может быть отсутствие РНОКПП в актовой записи ГРАГС.
В «Дии» не отображаются свидетельства о браке или рождении — куда обращаться
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дия» могут не отображаться свидетельство о рождении, браке, расторжении брака или изменении имени из-за отсутствия РНОКПП в актовой записи ГРСГС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о ситуациях, когда в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан отсутствует регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Из-за этого цифровые документы не подтягиваются в приложение.

Министерство юстиции приказом от 22 января 2026 года № 166/5 утвердило изменения, которые позволяют добавить РНОКПП в актовую запись по заявлению лица. Обратиться можно в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния — независимо от места проживания или регистрации.

Днепровское межрегиональное управление Минюста разъяснило, как это работает и какие документы нужно иметь при себе.

Так, из-за отсутствия РНОКПП в реестре в «Дии» могут не отображаться:

  • свидетельство о рождении (собственное или ребенка);
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о расторжении брака;
  • информация о расторжении брака на основании решения суда;
  • запись об изменении имени.

Чтобы обновить данные, необходимо подать заявление в отдел ГРАГС о внесении РНОКПП в актовую запись и предоставить необходимые документы. Если актовая запись хранится в другом отделе, обращение передадут по принадлежности через реестр.

После внесения изменений достаточно повторно авторизоваться в приложении «Дия» — документ отобразится автоматически.

С собой необходимо иметь:

  • паспорт гражданина Украины;
  • документ, подтверждающий РНОКПП.

При необходимости также могут понадобиться решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) или оригиналы документов, подтверждающих родственные связи.

Услуга предоставляется через отделы ГРАГС в пределах полномочий, определенных законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст Дия Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]