В «Дии» не отображаются свидетельства о браке или рождении — куда обращаться

Причиной может быть отсутствие РНОКПП в актовой записи ГРАГС.

В приложении «Дия» могут не отображаться свидетельство о рождении, браке, расторжении брака или изменении имени из-за отсутствия РНОКПП в актовой записи ГРСГС.

Речь идет о ситуациях, когда в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан отсутствует регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Из-за этого цифровые документы не подтягиваются в приложение.

Министерство юстиции приказом от 22 января 2026 года № 166/5 утвердило изменения, которые позволяют добавить РНОКПП в актовую запись по заявлению лица. Обратиться можно в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния — независимо от места проживания или регистрации.

Днепровское межрегиональное управление Минюста разъяснило, как это работает и какие документы нужно иметь при себе.

Так, из-за отсутствия РНОКПП в реестре в «Дии» могут не отображаться:

свидетельство о рождении (собственное или ребенка);

свидетельство о браке;

свидетельство о расторжении брака;

информация о расторжении брака на основании решения суда;

запись об изменении имени.

Чтобы обновить данные, необходимо подать заявление в отдел ГРАГС о внесении РНОКПП в актовую запись и предоставить необходимые документы. Если актовая запись хранится в другом отделе, обращение передадут по принадлежности через реестр.

После внесения изменений достаточно повторно авторизоваться в приложении «Дия» — документ отобразится автоматически.

С собой необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий РНОКПП.

При необходимости также могут понадобиться решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) или оригиналы документов, подтверждающих родственные связи.

Услуга предоставляется через отделы ГРАГС в пределах полномочий, определенных законодательством.

