В «Дии» не отображаются свидетельства о браке или рождении — куда обращаться
В приложении «Дия» могут не отображаться свидетельство о рождении, браке, расторжении брака или изменении имени из-за отсутствия РНОКПП в актовой записи ГРСГС.
Речь идет о ситуациях, когда в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан отсутствует регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Из-за этого цифровые документы не подтягиваются в приложение.
Министерство юстиции приказом от 22 января 2026 года № 166/5 утвердило изменения, которые позволяют добавить РНОКПП в актовую запись по заявлению лица. Обратиться можно в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния — независимо от места проживания или регистрации.
Днепровское межрегиональное управление Минюста разъяснило, как это работает и какие документы нужно иметь при себе.
Так, из-за отсутствия РНОКПП в реестре в «Дии» могут не отображаться:
- свидетельство о рождении (собственное или ребенка);
- свидетельство о браке;
- свидетельство о расторжении брака;
- информация о расторжении брака на основании решения суда;
- запись об изменении имени.
Чтобы обновить данные, необходимо подать заявление в отдел ГРАГС о внесении РНОКПП в актовую запись и предоставить необходимые документы. Если актовая запись хранится в другом отделе, обращение передадут по принадлежности через реестр.
После внесения изменений достаточно повторно авторизоваться в приложении «Дия» — документ отобразится автоматически.
С собой необходимо иметь:
- паспорт гражданина Украины;
- документ, подтверждающий РНОКПП.
При необходимости также могут понадобиться решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) или оригиналы документов, подтверждающих родственные связи.
Услуга предоставляется через отделы ГРАГС в пределах полномочий, определенных законодательством.
