В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

На сайте Министерства финансов Украины обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно имплементации правил противодействия практикам уклонения от уплаты налогов, которые имеют непосредственное влияние на функционирование внутреннего рынка Европейского Союза и Украины, в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2016/1164/ЕС от 12 июля 2016 года». Вместе с текстом законопроекта Министерство обнародовало сравнительную таблицу и пояснительную записку.

Проект обнародован для обсуждения, замечания и предложения к законопроекту Минфин просит предоставлять в письменной и/или электронной форме.

Согласно пояснительной записке законопроект разработан, в том числе, с целью обеспечения необходимого уровня защиты национальной системы налогообложения прибыли предприятий от практик уклонения (и избегания) от налогообложения, размывания налоговой базы и перемещения прибыли в юрисдикции с более низким уровнем налогообложения.

Авторы законопроекта с целью противодействия уклонению от уплаты налогов предлагают в Налоговом кодексе:

ввести определение «налоговое злоупотребление» и связанных с ним понятий;

уточнить понятие «разумная экономическая причина»;

определить особенности корректировки финансового результата по операциям, имеющим признаки искусственности или не соответствующим критериям разумной экономической причины.

Фактически налоговые органы получат инструмент оценивать экономическое содержание операций, а не только их юридическую форму.

Налоговым злоупотреблением будет считаться отдельная операция (договоренность, действие), комбинированная операция или ряд операций (договоренностей, действий), которые не соответствуют критериям признания комбинированной операции, основной целью или одной из основных целей которой (которых) с учетом всех соответствующих фактов и обстоятельств является получение налогоплательщиком налоговой выгоды в виде неуплаты (неполной уплаты) суммы налогов и/или освобождения от уплаты налогов или налогообложения, уменьшения суммы налоговых обязательств, переноса (изменения в сторону увеличения) сроков возникновения и/или уплаты налоговых обязательств либо получения возмещения или возврата налога, при этом сама операция (договоренность, действие), комбинированная операция или ряд операций (договоренностей, действий) являются искусственными.

Также вводится термин «комбинированная операция» – совокупность операций (договоренностей, действий), которая с целью применения предыдущего термина считается единой операцией.

Две и более операции (договоренности, действия) считаются совокупностью операций (договоренностей, действий), в частности, но не исключительно в случаях, когда:

а) в течение любого периода времени осуществлено несколько операций (договоренностей, действий), которые, независимо от момента или последовательности их осуществления, направлены на достижение единого (общего) результата;

б) отдельные операции (договоренности, действия) имеют разумную экономическую причину (деловую цель) только если их рассматривать в совокупности с другими операциями (договоренностями, действиями);

в) одна операция (договоренность, действие) или совокупность операций (договоренностей, действий) не была бы возможна без другой операции (договоренности, действия);

г) при осуществлении отдельной операции (достижении договоренности, совершении действия) у плательщика возникает обязанность осуществить другую операцию (достичь договоренности, совершить действие) или создаются условия, при которых отказ от осуществления другой операции (достижения договоренности, совершения действия) повлечет ухудшение имущественного положения налогоплательщика;

ґ) в течение любого периода времени осуществлено несколько операций (договоренностей или действий) (независимо от момента или последовательности их осуществления), в которых обязательства одного лица обеспечиваются денежными средствами или имуществом (в частности имущественными правами) другого лица, являющегося связанным лицом по отношению к первому указанному лицу;

д) в течение любого периода времени осуществлено несколько операций (договоренностей или действий) (независимо от момента или последовательности их осуществления), в которых одно лицо продает товары (работы, услуги), а другое лицо, связанное с первым лицом, приобретает товары (получает результат работ, услуг), и при этом третье лицо, не являющееся связанным с двумя предыдущими лицами, привлечено к передаче такого товара (результатов работ, услуг) как посредник (независимо от того, приобретает ли такое лицо право собственности на соответствующие товары (работы, услуги).

Термин «комбинированная операция» может применяться к операциям (договоренностям, действиям) нескольких лиц. Также термин «комбинированная операция» может включать операции (договоренности, действия), связанные с созданием, приобретением, удержанием или прекращением юридических лиц, получением, поддержанием или утратой такими лицами статуса плательщика того или иного налога, а также с получением, поддержанием или утратой такими лицами статуса резидента той или иной страны.

Сумма увеличения активов или уменьшения обязательств связанного лица юридического лица или иностранного образования без статуса юридического лица, которая произошла вследствие осуществления операций (договоренностей, действий), комбинированной операции или ряда операций (договоренностей, действий), которые не соответствуют критериям признания комбинированной операции, если такие операции (договоренности, действия) являются налоговым злоупотреблением или вследствие осуществления операции, не имеющей деловой цели.

Если прибыль налогоплательщика освобождается от налогообложения, но налогоплательщик получил такую прибыль вследствие осуществления операции (договоренности, действия), комбинированной операции или ряда операций (договоренностей, действий), которые не соответствуют критериям признания комбинированной операции, если такие операции (договоренности, действия) являются налоговым злоупотреблением, к такому объекту налогообложения применяется базовая (основная) ставка налога.

К доходам, полученным вследствие операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, которые являются налоговым злоупотреблением, применяется ставка налога 30 процентов.

Расходы, понесенные в результате осуществления операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением, не включаются в состав расходов предпринимателя.

Не включаются в сумму расходов лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность:

расходы, понесенные в результате осуществления операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением.

Нововведения ожидают также ФЛП. В частности, в случае получения плательщиком единого налога любой группы (независимо от группы плательщика) средств и/или имущества вследствие осуществления операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением, такие средства и/или имущество являются объектом налогообложения для такого плательщика налога. При этом базой налогообложения является сумма полученных средств и/или стоимость полученного имущества.

К такому объекту налогообложения применяется ставка единого налога в размере 30 процентов от базы налогообложения.

Плательщики единого налога, которые в календарном квартале осуществляли операции (договоренности, действия) или комбинированные операции, являющиеся налоговым злоупотреблением, обязаны будут перейти на уплату других налогов и сборов, установленных НКУ.

Плательщики единого налога будут обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных Налоговым кодексом, в случае осуществления операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением, — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором осуществлялись такие операции.

Среди оснований для принятия контролирующим органом решения об отказе в регистрации субъекта хозяйствования в качестве плательщика единого налога появится еще одно, а именно:

осуществление таким субъектом в течение текущего календарного года и/или двух предыдущих календарных лет операций (договоренностей, действий) или комбинированных операций, являющихся налоговым злоупотреблением.

Автор: Тарас Лученко

