В Податковий кодекс запровадять термін «податкове зловживання»: що це означає для ФОПів

Податкові органи можуть отримати право ігнорувати формально законні операції, якщо вони не мають реальної економічної мети

На сайті Міністерства фінансів України оприлюднений проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу та України, відповідно до Директиви Ради (ЄС) 2016/1164/ЄС від 12 липня 2016 року». Разом з текстом законопроекту Міністерство оприлюднило порівняльну таблицю та пояснювальну записку.

Проект оприлюднений для обговорення, зауваження та пропозиції до законопроєкту Мінфін просить надавати у письмовій та/або електронній формі.

Згідно із пояснювальною запискою законопроект розроблено, в тому числі, з метою забезпечення необхідного рівня захисту національної системи оподаткування прибутку підприємств від практик ухилення (та уникнення) від оподаткування, розмивання податкової бази та переміщенню прибутку до юрисдикцій з нижчим рівнем оподаткування.

Автори законопроекту задля протидії ухиленню від сплати податків пропонують в Податковому кодексі:

- запровадити визначення «податкове зловживання» та пов’язаних з ним понять;

- уточнити поняття «розумна економічна причина»;

- визначити особливості коригування фінансового результату за операціями, що мають ознаки штучності або не відповідають критеріям розумної економічної причини.

Фактично податкові органи отримають інструмент оцінювати економічний зміст операцій, а не лише їх юридичну форму.

Податковим зловживанням буде вважатися окрема операція (домовленість, дія), комбінована операція або низка операцій (домовленостей, дій), які не відповідають критеріям визнання комбінованої операції, основною ціллю або однією з основних цілей якої (яких) з огляду на всі відповідні факти та обставини є отримання платником податків податкової вигоди у вигляді несплати (неповної сплати) суми податків та/або звільнення від сплати податків або оподаткування, зменшення суми податкових зобов’язань, перенесення (зміну в бік збільшення) строків виникнення та/або сплати податкових зобов’язань або отримання відшкодування або повернення податку, а сама операція (домовленість, дія), комбінована операція або низка операцій (домовленостей, дій) при цьому є штучною (штучними).

Також запроваджується термін “комбінована операція” – сукупність операцій (домовленостей, дій), яка з метою застосування попереднього терміну вважається єдиною операцією.

Дві і більше операції (домовленості, дії) вважаються сукупністю операцій (домовленостей, дій), зокрема, але не виключно у випадках, коли:

а) протягом будь-якого періоду часу здійснено декілька операцій (домовленостей, дій), які, незалежно від моменту чи послідовності їх здійснення, спрямовані на досягнення єдиного (спільного) результату;

б) окремі операції (домовленості, дії) мають розумну економічну причину (ділову мету) тільки якщо їх розглядати в сукупності з іншими операціями (домовленостями, діями);

в) одна операція (домовленість дія) або сукупність операцій (домовленостей, дій) не була б можливою без іншої операції (домовленості, дії);

г) при здійсненні окремої операції (досягнення домовленості, вчинення дії), у платника виникає обов’язок здійснити іншу операцію (досягти домовленості, вчинити дію) або створюються умови, при яких відмова від здійснення іншої операції (досягнення домовленості, вчинення дії) матиме наслідком погіршення майнового стану платника податків;

ґ) протягом будь-якого періоду часу здійснено декілька операцій (домовленостей або дій) (незалежно від моменту чи послідовності їх здійснення), в якій зобов’язання однієї особи забезпечуються коштами, або майном (зокрема майновими правами) іншої особи, яка є пов’язаною особою по відношенню до першої згаданої особи;

д) протягом будь-якого періоду часу здійснено декілька операцій (домовленостей або дій) (незалежно від моменту чи послідовності їх здійснення), в якій одна особа продає товари (роботи, послуги), а друга особа, пов’язана з першою особою придбаває товари (набуває результат робіт, послуг), і при цьому третя особа, яка не є пов’язаною з двома попередніми особами залучена до передачі такого товару (результатів робіт, послуг) як посередник (незалежно від того, чи набуває така особа право власності на відповідні товари (роботи, послуги).

Термін «комбінована операція» може застосовуватись до операцій (домовленостей, дій) декількох осіб. Також термін «комбінована операція» може включати операції (домовленості, дії), пов’язані із створенням, придбанням, утриманням чи припиненням юридичних осіб, отриманням, підтриманням чи втратою такими особами статусу платника того чи іншого податку, а також з отриманням, підтриманням чи втратою такими особами статусу резидента тієї чи іншої країни.

Сума збільшення активів або зменшення зобов’язань пов’язаної особи юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, яка відбулась внаслідок здійснення операцій (домовленостей, дії), комбінованої операції або низки операцій (домовленостей, дій), які не відповідають критеріям визнання комбінованої операції, якщо такі операції (домовленості. Дії), є податковим зловживанням або внаслідок здійснення операції, яка не має ділової мети.

Якщо прибуток платника податку звільняється від оподаткування, але платник податку отримав такий прибуток внаслідок здійснення операції (домовленості, дії), комбінованої операції, або низки операцій (домовленостей, дій), які не відповідають критеріям визнання комбінованої операції, , якщо такі операції (домовленості, дії) є податковим зловживанням, до такого об’єкту оподаткування застосовується базова (основна) ставка податку.

До доходів, отриманих внаслідок операцій (домовленостей, дій) або комбінованих операцій, які є податковим зловживанням, застосовується ставка податку 30 відсотків.

Витрати, понесені за результатами здійснення операцій (домовленостей, дій) або комбінованих операцій, що є податковим зловживанням, не включаються до складу витрат підприємця

Не включаються до суми витрат особи, яка провадить незалежну професійну діяльність:

витрати, понесені за результатами здійснення операцій (домовленостей, дій) або комбінованих операцій, що є податковим зловживанням.

Новації чекають також ФОПів. Зокрема, в разі отримання платником єдиного податку будь-якої групи (незалежно від групи платника) коштів та/або майна внаслідок здійснення операцій (домовленостей, дій) або комбінованих операцій, що є податковим зловживанням, такі кошти та/або майно є об’єктом оподаткування для такого платника податку. При цьому базою оподаткування є сума отриманих коштів та/або вартість отриманого майна.

До такого об’єкту оподаткування застосовується ставка єдиного податку у розмірі 30 відсотків від бази оподаткування.

Платники єдиного податку, які у календарному кварталі здійснювали операції (домовленості, дії) або комбіновані операції, які є податковим зловживанням, зобов’язані будуть перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Платники єдиного податку будуть зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, у разі здійснення операцій (домовленостей, дій) або комбінованих операцій, що є податковим зловживанням– з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалися такі операції.

Серед підстав для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з’явиться ще одна, а саме:

здійснення таким суб’єктом протягом поточного календарного року та/або двох попередніх календарних років операцій (домовленості, дії) або комбінованих операцій, що є податковим зловживанням.

Автор: Тарас Лученко

