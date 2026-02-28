Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор за убийство 10-летнего ребенка

Мужчина нанес ребенку многочисленные телесные повреждения, от которых он умер.

Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по пересмотру приговора, которым мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

В кассационной жалобе сторона защиты настаивала неправильном применении норм уголовного законодательства и несоответствия назначенного наказания тяжести преступления. Защитник утверждал, что в действиях обвиняемого отсутствует прямой умысел на лишение жизни, а событие следует квалифицировать как умышленное тяжкое телесное повреждение.

Впрочем, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и не нашел оснований для пересмотра решения.

Ранее приговором Ужгородского горрайонного суда мужчина был признан виновным в умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью. В ноябре 2025 года Закарпатский апелляционный суд оставил решение без изменений.

В ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что осужденный нанес ребенку многочисленные телесные повреждения, от которых он умер. Также пострадала ее младшая сестра, которой были причинены телесные повреждения. После избиения детям не предоставили необходимую помощь.

Правоохранители задержали мужчину сразу после происшествия. В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства он содержался под стражей без права внесения залога.

Окончательно он признан виновным по п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, и назначено самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в декабре 2025 года мать ребенка осуждена по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть). Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года 8 месяцев и возложил на себя обязанности, в частности прохождение пробационной программы.

Младший ребенок проживает с родным отцом и проходит психологическую реабилитацию.

