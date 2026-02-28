  1. В мире

Часть компаний приостановила поставки нефти через Ормузский пролив — что известно

16:48, 28 февраля 2026
Через стратегический маршрут проходит около пятой части мирового потребления нефти.
Часть крупных нефтяных компаний и ведущих трейдеров приостановили поставки нефти и топлива через Ормузский пролив. Об этом сообщили четыре источника в сфере торговли на фоне ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана, передает агентство Reuters.

Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около пятой части мирового потребления нефти, что делает этот маршрут стратегически важным для глобального энергетического рынка.

Один из руководителей крупной торговой компании сообщил, что суда их компании «останутся на месте несколько дней» из-за повышенных рисков.

Морская миссия ЕС Eunavfor Aspides призвала судоходные компании сохранять бдительность и не исключила возможных атак на суда после последних ударов по Ирану.

В заявлении миссии отмечается, что, по имеющейся информации, йеменские хуситы угрожали возобновить атаки против израильских и американских кораблей в Красном море и Аденском заливе. В то же время Eunavfor Aspides заявила о готовности содействовать защите человеческих жизней на море.

Ситуация в регионе остается напряженной, а рынки внимательно следят за развитием событий вокруг одного из ключевых энергетических маршрутов мира.

