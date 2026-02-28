В ГНС сообщили, теряет ли учредитель льготу на налог на недвижимость при регистрации ООО по домашнему адресу

Если жилая недвижимость используется для получения дохода или является налоговым адресом юридического лица, учредитель не применит к такому объекту льготу по налогу на недвижимое имущество.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъясняет, что согласно Налоговому кодексу Украины льгота по налогу на недвижимое имущество (кроме земельных участков) не применяется к объектам, которые собственники используют для получения дохода — в частности сдают в аренду, лизинг или используют в предпринимательской деятельности.

Пунктом 63.3 ст. 63 НКУ определено, что налогоплательщики с целью осуществления налогового контроля подлежат регистрации или постановке на учет в контролирующих органах по местонахождению юридического лица, обособленных подразделений юридического лица, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, которые связаны с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность (неосновное место учета).

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его проживания, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

Налоговым адресом юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) является местонахождение такого юридического лица, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

При этом в соответствии со ст. 93 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года №435-IV с изменениями и дополнениями местонахождением юридического лица является фактическое место ведения деятельности или расположение офиса, из которого осуществляется ежедневное руководство деятельностью юридического лица (преимущественно находится руководство) и ведется управление и учет.

Следовательно, физическое лицо – учредитель юридического лица не может применить льготу по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к объекту жилой недвижимости, по адресу которого зарегистрировано это юридическое лицо.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.