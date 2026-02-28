  1. В Украине

В ГНС сообщили, теряет ли учредитель льготу на налог на недвижимость при регистрации ООО по домашнему адресу

14:42, 28 февраля 2026
Если жилая недвижимость используется для получения дохода или является налоговым адресом юридического лица, учредитель не применит к такому объекту льготу по налогу на недвижимое имущество.
Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъясняет, что согласно Налоговому кодексу Украины льгота по налогу на недвижимое имущество (кроме земельных участков) не применяется к объектам, которые собственники используют для получения дохода — в частности сдают в аренду, лизинг или используют в предпринимательской деятельности.

Пунктом 63.3 ст. 63 НКУ определено, что налогоплательщики с целью осуществления налогового контроля подлежат регистрации или постановке на учет в контролирующих органах по местонахождению юридического лица, обособленных подразделений юридического лица, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, которые связаны с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность (неосновное место учета).

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его проживания, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

Налоговым адресом юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) является местонахождение такого юридического лица, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

При этом в соответствии со ст. 93 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года №435-IV с изменениями и дополнениями местонахождением юридического лица является фактическое место ведения деятельности или расположение офиса, из которого осуществляется ежедневное руководство деятельностью юридического лица (преимущественно находится руководство) и ведется управление и учет.

Следовательно, физическое лицо – учредитель юридического лица не может применить льготу по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к объекту жилой недвижимости, по адресу которого зарегистрировано это юридическое лицо.

