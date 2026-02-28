  1. В мире

Саудовская Аравия и ОАЭ присоединяются к США и Израилю в конфликте против Ирана и готовы наносить удары

14:17, 28 февраля 2026
Эр-Рияд и Абу-Даби заявили о солидарности с союзниками и готовности к совместным действиям.
Как сообщалось, США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы — Израиль вместе с Соединенными Штатами наносят удары по иранским военным объектам.

В конфликт против Ирана вступают ОАЭ и Саудовская Аравия: государства объединяются с Соединенными Штатами. Об этом официально объявили обе страны.

В частности, в своем заявлении Эр-Рияд указал, что выражает осуждение действий Тегерана и заявил о своей солидарности с ОАЭ, Катаром, ОАЭ, Иорданией и другими странами, пострадавшими от атак Ирана.

«Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает и в самых жестких формулировках отвергает коварную иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт и Хашимитского Королевства Иордания, подтверждая свою полную солидарность и поддержку братских государств и заявляя о готовности предоставить все свои возможности для содействия им в принятии любых мер, а также предупреждая о тяжелых последствиях дальнейшего нарушения суверенитета государств и принципов международного права», — говорится в заявлении МИД королевства.

МИД Саудовской Аравии предупреждает режим аятолл, что дальнейшие попытки нарушить суверенитет соседних государств будут иметь катастрофические последствия для самого Ирана.

