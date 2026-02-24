В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих»: видео

В Киеве началось заседание Коалиции желающих с участием европейских лидеров.

В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих», в котором принимает участие ряд европейских лидеров.

Встреча проходит в формате видеоконференции. Председательствует на заседании онлайн президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сопредседателем выступает премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ожидается, что во время встречи участники обсудят координацию дальнейших совместных шагов и поддержку Украины.

