В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих»: видео

13:11, 24 февраля 2026
В Киеве началось заседание Коалиции желающих с участием европейских лидеров.
В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих»: видео
В Киеве стартовало заседание «Коалиции желающих», в котором принимает участие ряд европейских лидеров.

Встреча проходит в формате видеоконференции. Председательствует на заседании онлайн президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сопредседателем выступает премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ожидается, что во время встречи участники обсудят координацию дальнейших совместных шагов и поддержку Украины.

