Стало известно, является ли ношение балаклав сотрудниками ТЦК нарушением

В Минобороны не установлен запрет на ношение балаклав военнослужащими ТЦК и СП, а решение об их использовании принимают командиры на местах — заявил представитель Полтавского областного ТЦК Истомин.

В приказе Министерства обороны, который регламентирует правила ношения военной формы для представителей ТЦК и СП, отсутствует норма, запрещающая использование балаклав. Об этом в комментарии изданию «Телеграф» сообщил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, объясняя, считается ли нарушением ношение балаклав военнослужащими во время оповещения, а также их работа без опознавательных знаков.

«Правила ношения формы одежды у военнослужащих ТЦК и СП (как и военнослужащих других воинских частей) утверждены приказом Минобороны №606. Там определено, какие шевроны и где именно должны носить военнослужащие различных подразделений, родов, сил», — заявил Истомин.

По его словам, в приказе запрета на ношение балаклав не существует.

«Более того, там прописано, что ношение отдельных предметов формы одежды, в частности балаклавы, определяется командиром или начальником. Это общее правило для всех ВСУ. Насколько мне известно, приказа начальника Полтавского областного ТЦК и СП надевать балаклавы во время мероприятий оповещения не существует. Так же мне неизвестно о запрете это делать», — подчеркнул Истомин.

Он пояснил, что решения о ношении балаклав могут принимать руководители районных ТЦК, начальники отделов и отделений, а также командиры рот — они имеют право как разрешить, так и запретить их использование для своего личного состава.

В то же время подчеркивается, что наличие балаклавы не препятствует корректной проверке военно-учетных документов: военнослужащий представляется, предъявляет служебные документы, а при необходимости для сверки фото с лицом может приспустить балаклаву.

