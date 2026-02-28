Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, — МИД об операции Израиля и США против Ирана

Иранский режим, десятилетиями издевающийся над иранским народом, развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что позиция Украины по Ирану остается неизменной и основывается на оценке ситуации в регионе. По его словам, иранские власти причастны к поддержке и финансированию группировок, которые вызывают нестабильность в других странах.

Отмечается, что иранский режим, десятилетиями издевающийся над иранским народом, развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.

Сибига сказал, что Украина поддерживает именно народ Ирана, а не режим.

"Мы всегда за стороны иранского народа, именно народа. Иранский режим с оперативностями терроризирует регион и удерживает и финансирует террористов, боевиков, несущих дестабильность в другие страны", — заявил Сибига.

Также он отметил, что у Тегерана были возможности для дипломатического урегулирования, однако не воспользовался ими.

"Ему предоставлялись возможности для дипломатии и поиска решений, но режим проигнорировал эти усилия и затягивал время в надежде ввести в заблуждение международное сообщество", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

