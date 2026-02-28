  1. В Украине
  2. / В мире

Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, — МИД об операции Израиля и США против Ирана

12:35, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Иранский режим, десятилетиями издевающийся над иранским народом, развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.
Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, — МИД об операции Израиля и США против Ирана
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что позиция Украины по Ирану остается неизменной и основывается на оценке ситуации в регионе. По его словам, иранские власти причастны к поддержке и финансированию группировок, которые вызывают нестабильность в других странах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что иранский режим, десятилетиями издевающийся над иранским народом, развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.

Сибига сказал, что Украина поддерживает именно народ Ирана, а не режим.

"Мы всегда за стороны иранского народа, именно народа. Иранский режим с оперативностями терроризирует регион и удерживает и финансирует террористов, боевиков, несущих дестабильность в другие страны", — заявил Сибига.

Также он отметил, что у Тегерана были возможности для дипломатического урегулирования, однако не воспользовался ими.

"Ему предоставлялись возможности для дипломатии и поиска решений, но режим проигнорировал эти усилия и затягивал время в надежде ввести в заблуждение международное сообщество", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США МИД Иран Андрей Сибига Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]