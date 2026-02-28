Апелляционный суд взыскал 57 304 грн задолженности по заработной плате в пользу воспитательницы: детали дела

Работница дошкольного учреждения выиграла апелляцию против Управления образования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд по делу №766/3684/24 отменил решение суда первой инстанции и принял новое — об удовлетворении иска работницы к Управлению образования Херсонского городского совета, взыскании 57 304 грн задолженности по заработной плате за период с 01.09.2023 по 01.05.2024. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Суть дела

В марте 2024 года представитель истицы обратился в суд с иском о взыскании 57 304 грн заработной платы за период с сентября 2023 года по май 2024 года.

Истица работала воспитателем в учреждении дошкольного образования в городе Херсоне и во время оккупации продолжала исполнять свои обязанности, однако с августа 2022 года заработную плату не получала. В конце декабря 2022 года работодатель направил ей приказ о приостановлении трудовых отношений.

В дальнейшем данный приказ был отменён, а в пользу истицы взысканы заработная плата и средний заработок за предыдущий период. Однако после вступления этого решения в законную силу работодатель вновь не выплачивал ей заработную плату, что и стало основанием для подачи нового иска.

Местный суд отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что истица «фактически не приступила» к исполнению обязанностей, а доказательства выполнения работы отсутствуют (простой оформлен лишь с 09.05.2024). Апелляционный суд признал такие выводы не соответствующими требованиям законности и обоснованности, а также не учитывающими специфику правового режима военного положения и обязанности работодателя по организации труда.

Позиция и решение апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции установил, что истица не выполняла работу по причинам, не зависящим от неё, поскольку работодатель (руководство учреждения):

не предоставил никаких инструкций и разъяснений относительно организации работы в условиях активных боевых действий и угроз жизни;

не ввёл простой в спорный период и не приостановил действие трудового договора на законных основаниях;

фактически самоустранился от организации условий труда, вследствие чего негативные последствия такой бездеятельности не могут возлагаться на работника как «слабую сторону» трудовых отношений.

Коллегия судей подчеркнула приоритетность и повышенную защиту права на оплату труда: ст. 43 Конституции Украины, ст. 94, ч. 5 ст. 97 КЗоТ, ст. 1, 15, 21, 22 Закона Украины «Об оплате труда». В условиях военного положения применена ст. 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»: боевые действия могут влиять на сроки (ответственность), но не отменяют обязанность выплатить причитающуюся оплату.

С учётом ч. 4 ст. 263 ГПК Украины апелляционный суд принял во внимание правовые выводы Верховного Суда / Большой Палаты Верховного Суда, в частности:

постановление Большой Палаты ВС от 26.10.2022 по делу № 905/857/19: форс-мажор не освобождает от обязанности выплаты заработной платы; ст. 617 ГК Украины не является основанием для невыплаты;

постановление ВС от 20.08.2025 по делу № 337/4651/23: военное положение, оккупация, обстрелы не освобождают работодателя от обязанности оплаты труда;

постановление ОП КГС ВС от 05.05.2025: при отсутствии прямого регулирования в случае незаконного приостановления наиболее сходным механизмом является применение ст. 235 КЗоТ (выплата среднего заработка за время вынужденного прогула).

Херсонский апелляционный суд отменил решение первой инстанции и принял новое — о взыскании 57 304 грн задолженности по заработной плате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.