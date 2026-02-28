  1. В Украине

В Украину идет потепление: прогноз погоды на последний день зимы

09:50, 28 февраля 2026
28 февраля ожидается постепенное потепление, осадки не прогнозируются.
В Украине в субботу 28 февраля ожидается сухая погода без осадков. В западных и южных регионах воздух прогреется до +11°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в течение дня будет преобладать переменная облачность. Осадки не предполагаются. Утром в большинстве центральных областей, а также Сумской и Харьковской местами возможен туман. На дорогах в большинстве регионов, кроме юга и Закарпатья, кое-где сохранится гололедица.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с, а в восточных и южных областях северо-восточный.

Температура воздуха днем ​​будет +0…+5°, тогда как на западе и юге страны столбики термометров поднимутся до +6…+11°.

В Киеве и Киевской области также прогнозируют переменную облачность без осадков. Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​по области будет колебаться в пределах +0…+5°, в Киеве — +2…+4°.

