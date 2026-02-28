После регистрации брака взяли фамилию мужа: обязательно ли менять заграничный паспорт

Пошаговая инструкция для тех, кто сменил фамилию после заключения брака.

После смены фамилии в Украине — в частности в связи с заключением брака — граждане обязаны обновить не только внутренний паспорт, но и заграничный. Об этом напомнили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Речь идет о требовании действующего законодательства: обмен документов должен быть осуществлен в течение одного месяца с момента изменения персональных данных.

Так, в случае смены фамилии гражданин должен обратиться для обмена паспорта гражданина Украины (ID-карты). Именно этот документ является базовым для дальнейшего переоформления других документов.

В Миграционной службе подчеркивают: после получения нового внутреннего паспорта старый заграничный паспорт автоматически становится недействительным для пересечения государственной границы, если в нем указана прежняя фамилия.

Как обменять заграничный паспорт после смены фамилии

Следующим шагом является оформление нового заграничного паспорта. Подать документы можно:

в территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС);

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через государственное предприятие «Паспортный сервис».

Пакет документов для оформления нового заграничного паспорта:

новый паспорт гражданина Украины (ID-карта);

старый заграничный паспорт;

документы, подтверждающие изменение персональных данных (например, свидетельство о браке);

документ об уплате административного сбора.

В Миграционной службе рекомендуют не откладывать обмен документов. Использование паспорта с неактуальными данными может привести к проблемам при пересечении границы, а также при получении банковских, нотариальных или иных административных услуг, заключении договоров и т.д.

