После регистрации брака взяли фамилию мужа: обязательно ли менять заграничный паспорт
После смены фамилии в Украине — в частности в связи с заключением брака — граждане обязаны обновить не только внутренний паспорт, но и заграничный. Об этом напомнили в Миграционной службе Днепропетровской области.
Речь идет о требовании действующего законодательства: обмен документов должен быть осуществлен в течение одного месяца с момента изменения персональных данных.
Так, в случае смены фамилии гражданин должен обратиться для обмена паспорта гражданина Украины (ID-карты). Именно этот документ является базовым для дальнейшего переоформления других документов.
В Миграционной службе подчеркивают: после получения нового внутреннего паспорта старый заграничный паспорт автоматически становится недействительным для пересечения государственной границы, если в нем указана прежняя фамилия.
Как обменять заграничный паспорт после смены фамилии
Следующим шагом является оформление нового заграничного паспорта. Подать документы можно:
- в территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС);
- через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- через государственное предприятие «Паспортный сервис».
Пакет документов для оформления нового заграничного паспорта:
- новый паспорт гражданина Украины (ID-карта);
- старый заграничный паспорт;
- документы, подтверждающие изменение персональных данных (например, свидетельство о браке);
- документ об уплате административного сбора.
В Миграционной службе рекомендуют не откладывать обмен документов. Использование паспорта с неактуальными данными может привести к проблемам при пересечении границы, а также при получении банковских, нотариальных или иных административных услуг, заключении договоров и т.д.
