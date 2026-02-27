  1. В Украине

Петиция о повышении стоимости проезда в метро Киева до 24 грн не набрала голосов

23:48, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива об изменениях в Киевском метрополитене собрала менее тысячи подписей из 6 тысяч необходимых.
Петиция о повышении стоимости проезда в метро Киева до 24 грн не набрала голосов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом убрать рекламу в столичном метро и повысить стоимость проезда до 24 гривен не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения. Согласно платформе электронных петиций Киевсовета, инициатива была зарегистрирована 29 декабря 2025 года. По состоянию на 27 февраля она получила 617 подписей из 6 тысяч необходимых.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В тексте обращения отмечалось, что нынешний тариф в 8 гривен не покрывает базовых расходов на электроэнергию и заработную плату, что приводит к многомиллиардным убыткам, которые ежегодно компенсируются из бюджета. В то же время, по словам автора, станции перегружены рекламой, которая портит архитектурный вид метро и приносит городу около 150 млн грн в год, что является незначительной долей от потребностей подземки.

Автор петиции предлагал полностью убрать рекламу из метрополитена, установить тариф на уровне 24 гривен и создать целевой фонд развития.

В обращении также отмечалось, что город должен выбрать между «дешевым, но деградирующим транспортом с хаотичной рекламой» и «современным, чистым и безопасным метро». Повышение стоимости проезда до 24 гривен автор назвал инвестицией в развитие подземки, строительство новых станций и комфортные поездки без чрезмерной рекламы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев петиция транспорт метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]