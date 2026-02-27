Петиция о повышении стоимости проезда в метро Киева до 24 грн не набрала голосов

Инициатива об изменениях в Киевском метрополитене собрала менее тысячи подписей из 6 тысяч необходимых.

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом убрать рекламу в столичном метро и повысить стоимость проезда до 24 гривен не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения. Согласно платформе электронных петиций Киевсовета, инициатива была зарегистрирована 29 декабря 2025 года. По состоянию на 27 февраля она получила 617 подписей из 6 тысяч необходимых.

В тексте обращения отмечалось, что нынешний тариф в 8 гривен не покрывает базовых расходов на электроэнергию и заработную плату, что приводит к многомиллиардным убыткам, которые ежегодно компенсируются из бюджета. В то же время, по словам автора, станции перегружены рекламой, которая портит архитектурный вид метро и приносит городу около 150 млн грн в год, что является незначительной долей от потребностей подземки.

Автор петиции предлагал полностью убрать рекламу из метрополитена, установить тариф на уровне 24 гривен и создать целевой фонд развития.

В обращении также отмечалось, что город должен выбрать между «дешевым, но деградирующим транспортом с хаотичной рекламой» и «современным, чистым и безопасным метро». Повышение стоимости проезда до 24 гривен автор назвал инвестицией в развитие подземки, строительство новых станций и комфортные поездки без чрезмерной рекламы.

