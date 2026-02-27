  1. Общество
Александр Усик проведет бой с чемпионом мира по кикбоксингу Рико Верхувеном — известна дата поединка

21:20, 27 февраля 2026
Поединок за титул WBC в супертяжелом весе состоится 23 мая в Гизе — украинский чемпион выйдет на ринг против многолетнего лидера мирового кикбоксинга.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик весной выйдет на ринг против титулованного нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Об этом сообщает The Ring.

Поединок запланирован на 23 мая. Ареной боя станет Гиза в Египте. На кону — титул WBC в супертяжелом весе, которым в настоящее время владеет украинский боксер.

Для 36-летнего Верхувена это станет громким вызовом в профессиональном боксе. Нидерландец с 2014 года удерживает лидирующие позиции в мировых рейтингах кикбоксеров супертяжелого веса. Кроме выступлений в кикбоксинге, он имеет опыт одного боя в профи-боксе и одного поединка по правилам ММА.

Усик в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года — тогда он нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Ранее украинец собрал все чемпионские пояса в крузервейте (до 90,7 кг), а затем дважды повторил это достижение в хевивейте.

В профессиональном активе 39-летнего Усика — 24 победы в 24 боях, из них 15 — досрочные.

