В Измаиле в Одесской области вражеский обстрел повредил здание налоговой, фото

И. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух сообщила о повреждении здания налоговой службы и показала фото

В результате атаки дронов-камикадзе по Одесской области повреждено здание Измаильской государственной налоговой инспекции. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

«Выбиты окна, повреждены входные двери. Кстати, это уже не первое повреждение здания в результате российских атак. Но самое главное – люди не пострадали», – рассказала Карнаух.

В настоящее время продолжается фиксация повреждений. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу инспекции.

Фото: Леся Карнаух

Отметим, что после российской атаки в Измаиле повреждены многоэтажки и частные дома, два медучреждения, спорткомплекс и детский сад. Также получили повреждения два административных здания и портовая инфраструктура. Многие шахеды атаковали город в ночь на 27 февраля.

