Смерть украинца в вытрезвителе в Польше – апелляционный суд смягчил приговоры виновным

Вроцлавский апелляционный суд смягчил приговоры бывшим полицейским и врачу.

Апелляционный суд во Вроцлаве смягчил наказание семерым виновным в смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, которая произошла в 2021 году в центре для лиц в состоянии алкогольного опьянения. Все осужденные получили условные сроки с отсрочкой исполнения на два года. Об этом пишет RMF24.

Самые суровые сроки — один год лишения свободы — назначены трем бывшим полицейским и врачу. Остальных подсудимых, в частности двух сотрудников Вроцлавского центра поддержки лиц в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к срокам от трех до шести месяцев лишения свободы. Все эти приговоры условные на два года. Двух сотрудниц центра вытрезвителя оправдали.

Решение апелляционного суда является смягченным по сравнению с приговорами суда первой инстанции, который в июне 2024 года назначил подсудимым сроки от 1,5 до 5 лет лишения свободы.

Судья объяснил, что предыдущие приговоры превышали степень вины: «Суд не может оставить наказания, назначенные в первой инстанции. Наказание не может превышать степень вины, а те приговоры превышали этот уровень».

Приговоры, вынесенные апелляционным судом, являются окончательными.

