Смерть українця у витверезнику в Польщі – апеляційний суд пом’якшив вироки винним

Вроцлавський апеляційний суд пом’якшив вироки колишнім поліцейським та лікарці.

Апеляційний суд у Вроцлаві пом’якшив покарання сімом винним у смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка, яка сталася у 2021 році у центрі для осіб у стані алкогольного сп’яніння. Всі засуджені отримали умовні терміни з відстрочкою виконання на два роки. Про це пише RMF24.

Найсуворіші терміни — один рік позбавлення волі — призначено трьом колишнім поліцейським та лікарці. Інших підсудних, зокрема двох співробітників Вроцлавського центру підтримки осіб у стані алкогольного сп’яніння, засудили до термінів від трьох до шести місяців позбавлення волі. Усі ці вироки умовні на два роки. Двох співробітниць центру витверезника виправдано.

Рішення апеляційного суду є пом’якшеним порівняно з вироками суду першої інстанції, який у червні 2024 року призначив підсудним терміни від 1,5 до 5 років позбавлення волі.

Суддя пояснив, що попередні вироки перевищували ступінь вини: «Суд не може залишити покарання, призначені в першій інстанції. Покарання не може перевищувати ступінь вини, а ті вироки перевищували цей рівень».

Вироки, винесені апеляційним судом є остаточними.

