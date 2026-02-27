Верховный Суд высказался о допустимости доказательств, полученных при осмотре места происшествия

КУС ВС рассмотрел кассационные жалобы стороны защиты и осужденного в уголовном производстве по преднамеренному убийству и покушению на убийство, в рамках которых проверил доводы о недопустимости доказательств, в частности протокола осмотра места происшествия.

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы стороны защиты и осужденного на судебные решения в уголовном производстве в отношении лица, признанного виновным в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух лиц.

Предметом кассационного пересмотра были доводы о существенных нарушениях требований уголовного процессуального закона, неправильном применении закона Украины об уголовной ответственности, недопустимости отдельных доказательств, ошибочности правовой квалификации и несоответствии назначенного наказания тяжести совершённых уголовных правонарушений и личности осуждённого.

Суть дела

Установлено, что возле кафе в городе Запорожье по бульвару Шевченко, 80, осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанёс одному из потерпевших один удар ножом в область грудной клетки. В результате ранения было повреждено сердце, что повлекло смерть потерпевшего. В дальнейшем осуждённый нанёс ножом один удар в область грудной клетки другому потерпевшему, причинив лёгкое телесное повреждение, которое вызвало кратковременное расстройство здоровья. Смерть второго потерпевшего не наступила, поскольку последний отобрал нож у нападавшего и ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения исследованы показания очевидцев события, результаты следственных экспериментов, заключения судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, а также другие доказательства. Заключениями экспертов установлено, что смерть первого потерпевшего наступила от одиночного проникающего слепого колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца и острой кровопотери. У второго потерпевшего выявлено одиночное непроникающее ранение грудной клетки, образовавшееся от действия предмета с колюще-режущими свойствами.

В ходе рассмотрения дела № 335/7737/20 исследованы вопросы допустимости доказательств, в частности протокола осмотра места происшествия, протоколов предъявления лица для опознания по фотоснимкам, результатов следственного эксперимента с участием несовершеннолетнего свидетеля, а также обстоятельства изъятия ножей, которые могли быть орудием преступления. Защита настаивала на недопустимости отдельных доказательств и на недоказанности виновности осуждённого.

Решения судов предыдущих инстанций

Приговором Орджоникидзевского районного суда города Запорожья лицо признано виновным и назначено наказание: по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы сроком на 13 лет, по части третьей статьи 15, пункту 1 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы сроком на 14 лет. На основании части первой статьи 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Определением Запорожского апелляционного суда приговор оставлен без изменений. Постановлением коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда указанное определение отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. По результатам нового рассмотрения определением Днепровского апелляционного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Коллегия судей ВС, проверяя доводы кассационных жалоб, исходила из предписаний части первой статьи 433 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которым суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права и не вправе исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были установлены в судебных решениях.

Доводы стороны защиты о несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам и неполноте судебного рассмотрения признаны такими, что не могут быть предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку кассационный суд является судом права, а не факта.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о допустимости показаний свидетеля, который на момент проведения следственного эксперимента был несовершеннолетним, учитывая, что соответствующие гарантии направлены на защиту прав несовершеннолетнего, а установленные обстоятельства не свидетельствуют о существенном нарушении требований уголовного процессуального закона. Суд учёл, что впоследствии этот свидетель, достигнув совершеннолетия, подтвердил ранее данные показания в судебном заседании.

Суд также отметил, что ни один из допрошенных свидетелей не указывал на наличие ножа у других участников конфликта, тогда как очевидцы подтвердили наличие ножа именно у осуждённого. Заключения экспертиз согласуются между собой и с показаниями потерпевших и свидетелей, а механизм причинения телесных повреждений не противоречит установленным обстоятельствам.

Относительно доводов о недопустимости протокола осмотра места происшествия Верховный Суд согласился с оценкой апелляционного суда о том, что осмотр трупа осуществлялся как составная часть осмотра места происшествия в помещении больницы, где наступила смерть потерпевшего, а потому оснований для признания такого доказательства недопустимым нет.

Аргументы относительно нарушений при собирании доказательств, в том числе передачи ножей сотрудникам полиции, признаны необоснованными с учётом положений статьи 93 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая предоставляет стороне обвинения право получать вещи и документы от физических лиц.

Относительно квалификации действий осуждённого Верховный Суд указал, что квалификация по части первой статьи 115 и части третьей статьи 15, пункту 1 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины согласуется с правовым выводом объединённой палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда относительно квалификации убийства одного лица и покушения на убийство другого при наличии единого умысла.

Доводы о неправильном применении части третьей статьи 68 Уголовного кодекса Украины при назначении наказания за покушение на преступление признаны необоснованными с учётом правового вывода объединённой палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, согласно которому в случае, когда санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, правила части третьей статьи 68 этого Кодекса не применяются.

Верховный Суд пришёл к выводу, что назначенное наказание соответствует принципу индивидуализации, учитывает тяжесть совершённых уголовных правонарушений, данные о личности осуждённого, отсутствие смягчающих и наличие отягчающего обстоятельства в виде совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам кассационного рассмотрения Верховный Суд не установил существенных нарушений требований уголовного процессуального закона, неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности либо несоответствия назначенного наказания степени тяжести совершённых уголовных правонарушений и личности осуждённого. Приговор суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции оставлены без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

