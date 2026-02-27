Украина назначит спецпосланника по вопросам Беларуси — Зеленский

МИД готовит кандидатуры спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе.

В Украине назначат спецпосланника по вопросам Беларуси. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, Министерство иностранных дел в настоящее время готовит кандидатуру спецпредставителя Украины по Беларуси и белорусской оппозиции в Европе.

Также Президент анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе.

«Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе – нужна более активная политика. Именно активность нашего государства, активность наших людей – это то, что дает Украине наилучшие результаты. Когда Украина не теряет ни одного дня и ни одной возможности – интересы Украины действительно защищены», — указал Глава государства.

