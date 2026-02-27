Уже с марта часть пенсионеров получит повышенные выплаты — Зеленский об индексации пенсий

Повышение составит более 12% и охватит более десяти миллионов граждан, средства на индексацию уже предусмотрены в бюджете.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине состоится очередная ежегодная индексация пенсий. Повышение выплат затронет более десяти миллионов пенсионеров, а размер увеличения составит более 12%. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Сегодня с Премьер-министром Юлией Свириденко обсудили весомые социальные шаги, которые правительство подготовило. Состоится в Украине очередная ежегодная индексация пенсий – более чем для десяти миллионов наших людей. Пенсионеры получат повышение более чем на двенадцать процентов. Средства на это предусмотрены, индексация должна быть уже сейчас, в марте. Несмотря на все вызовы полномасштабной войны мы ежегодно проводим такую индексацию», — отметил Глава государства.

По словам Президента, государство обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты с начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что стабильность социальной и финансовой систем сохраняется даже в условиях войны.

«Как бы ни было сложно, Украина с первого года вторжения обеспечивает индексацию пенсий, все необходимые социальные выплаты и стабильную работу социальной и финансовой систем государства. В условиях полномасштабной войны это очень значимый результат, и я благодарен всем, кто помогает Украине обеспечивать это», — заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил украинский бизнес за уплату налогов, сохранение рабочих мест и поддержку экономики, подчеркнув, что значительную часть бюджетных расходов обеспечивают именно внутренние ресурсы.

«Конечно, я благодарен и каждому украинскому предпринимателю, всем нашим компаниям, всему украинскому бизнесу, который работает в Украине, который уплачивает налоги в Украине, сохраняет и создает рабочие места и позволяет украинскому бюджету работать. По меньшей мере половину расходов государства и громад украинцы обеспечивают несмотря ни на что – несмотря на войну, российские удары, все отключения. И это чрезвычайно важно, что у нас есть и внутренние основы устойчивости, и наша работа с партнерами, которая обеспечивает Украине беспрецедентное внешнее финансирование на протяжении этих лет», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.