Вже з березня частина пенсіонерів отримає підвищені виплати — Зеленський про індексацію пенсій

20:10, 27 лютого 2026
Підвищення становитиме більш ніж 12% і охопить понад десять мільйонів громадян, кошти на індексацію вже передбачені в бюджеті.
В Україні відбудеться чергова щорічна індексація пенсій. Підвищення виплат торкнеться понад десяти мільйонів пенсіонерів, а розмір збільшення становитиме більш ніж 12%. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко обговорили вагомі соціальні кроки, які уряд підготував. Відбудеться в Україні чергова щорічна індексація пенсій – більш ніж для десяти мільйонів наших людей. Пенсіонери отримають підвищення більш ніж на дванадцять відсотків. Кошти на це передбачені, індексація має бути вже зараз, у березні. Попри всі виклики повномасштабної війни ми щороку проводимо таку індексацію», — зазначив Глава держави.

За словами Президента, держава забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати від початку повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що стабільність соціальної та фінансової системи зберігається навіть в умовах війни.

«Як би не було складно, Україна від першого року вторгнення забезпечує індексацію пенсій, усі необхідні соціальні виплати та стабільну роботу соціальної та фінансової систем держави. В умовах повномасштабної війни це дуже значний результат, і я вдячний усім, хто допомагає Україні забезпечувати це», — заявив Зеленський.

Президент також подякував українському бізнесу за сплату податків, збереження робочих місць і підтримку економіки, підкресливши, що значну частину бюджетних видатків забезпечують саме внутрішні ресурси.

«Звісно, я вдячний і кожному українському підприємцю, усім нашим компаніям, усьому українському бізнесу, який працює в Україні, який сплачує податки в Україні, зберігає та створює робочі місця та дозволяє українському бюджету працювати. Щонайменше половину видатків держави та громад українці забезпечують попри все – попри війну, російські удари, усі відключення. І це надзвичайно важливо, що у нас є і внутрішні основи стійкості, і наша робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років», — наголосив він.

