Украина начинает отбор судьи в МУС: Владимир Зеленский утвердил порядок конкурса

13:00, 27 февраля 2026
Президент утвердил положение о конкурсе по отбору кандидата для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда.
Украина начинает отбор судьи в МУС: Владимир Зеленский утвердил порядок конкурса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №206/2026 о проведении конкурса по отбору кандидата для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда.

Документ принят с целью отбора кандидата для выдвижения от Украины на избрание судьей Международного уголовного суда и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, а также положениями Римского статута Международного уголовного суда.

Указом утверждено Положение о проведении конкурса, а также создана конкурсная комиссия и определен ее персональный состав.

Комиссия должна безотлагательно объявить конкурс в установленном порядке и обеспечить его проведение.

Отдельные задачи возложены на Министерство иностранных дел Украины. В частности, МИД должен организовать тестирование участников на уровень владения одним из рабочих языков МУС, а также по результатам конкурса внести кандидатуру в Секретариат Ассамблеи государств-участников Римского статута.

Состав комиссии:

БАНЧУК Александр Анатольевич – старший научный сотрудник Института государства и права им. В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, эксперт Центра политико-правовых реформ, кандидат юридических наук (по согласию).

БУРОМЕНСКИЙ Михаил Всеволодович – профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор (по согласию).

ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО Зоя Аполлинариевна – заведующая отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор (по согласию).

КОРОТКИЙ Тимур Робертович – ведущий научный сотрудник Государственного научного учреждения «Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины», вице-президент Украинской ассоциации международного права, кандидат юридических наук, доцент (по согласию).

ХОМЕНКО Алексей Николаевич – заместитель Генерального прокурора (по согласию).

Международный уголовный суд

