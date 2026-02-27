Україна починає добір судді до МКС: Володимир Зеленський затвердив порядок конкурсу

Президент затвердив положення про конкурс із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №206/2026 про проведення конкурсу з добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду.

Документ ухвалено з метою добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, а також положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Указом затверджено Положення про проведення конкурсу, а також створено конкурсну комісію і визначено її персональний склад.

Комісія має невідкладно оголосити конкурс у встановленому порядку та забезпечити його проведення.

Окремі завдання покладені на Міністерство закордонних справ України. Зокрема, МЗС має організувати тестування учасників щодо рівня володіння однією з робочих мов МКС, а також за результатами конкурсу внести кандидата до Секретаріату Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Склад комісії:

БАНЧУК Олександр Анатолійович – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, експерт Центру політико-правових реформ, кандидат юридичних наук (за згодою).

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою).

ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО Зоя Аполлінаріївна – завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою).

КОРОТКИЙ Тимур Робертович – провідний науковий співробітник Державної наукової установи "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України", віцепрезидент Української асоціації міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

ХОМЕНКО Олексій Миколайович – заступник Генерального прокурора (за згодою).

