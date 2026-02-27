  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Україна починає добір судді до МКС: Володимир Зеленський затвердив порядок конкурсу

13:00, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент затвердив положення про конкурс із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду.
Україна починає добір судді до МКС: Володимир Зеленський затвердив порядок конкурсу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №206/2026 про проведення конкурсу з добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ ухвалено з метою добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, а також положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Указом затверджено Положення про проведення конкурсу, а також створено конкурсну комісію і визначено її персональний склад.

Комісія має невідкладно оголосити конкурс у встановленому порядку та забезпечити його проведення.

Окремі завдання покладені на Міністерство закордонних справ України. Зокрема, МЗС має організувати тестування учасників щодо рівня володіння однією з робочих мов МКС, а також за результатами конкурсу внести кандидата до Секретаріату Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Склад комісії:

БАНЧУК Олександр Анатолійович – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, експерт Центру політико-правових реформ, кандидат юридичних наук (за згодою).

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою).

ЗАГИНЕЙ-ЗАБОЛОТЕНКО Зоя Аполлінаріївна – завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою).

КОРОТКИЙ Тимур Робертович – провідний науковий співробітник Державної наукової установи "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України", віцепрезидент Української асоціації міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

ХОМЕНКО Олексій Миколайович – заступник Генерального прокурора (за згодою).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міжнародний кримінальний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]