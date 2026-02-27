  1. В Украине

Плен или пропасть без вести: как военным защитить свое финансовое будущее и обеспечить семью

19:56, 27 февраля 2026
Военные могут самостоятельно определять распределение своего денежного обеспечения в случае плена или пропажи без вести.
С февраля 2025 года военнослужащие получили право самостоятельно определять, кому и в каких объемах будет выплачиваться их денежное обеспечение в случае попадания в плен или пропажи без вести. Защитники могут оставить все выплаты семье, конкретным лицам или частично выбрать механизм депонирования средств для себя после возвращения, сообщили в Минобороны.

Как составить личное распоряжение

Чтобы зафиксировать свою волю относительно распределения средств, военнослужащему нужно выполнить три шага:

  1. Написать распоряжение – в произвольной письменной форме, с указанием конкретных лиц и размера их долей (например, 100% одному лицу или по 50% двум).
  2. Заверить подпись – командир воинской части или нотариус подтверждает подлинность подписи.
  3. Передать на хранение – оригинал документа передается командиру для приобщения к личному делу (если заверено командиром – в день заверения, нотариусом – в течение 10 дней).

Военнослужащий может в любое время отменить или обновить распоряжение, составив новое.

Кому будет выплачиваться денежное обеспечение

  • При наличии распоряжения – средства выплачиваются тем лицам и в тех объемах, которые определил военный, независимо от родственных связей.
  • При отсутствии распоряжения – 50% выплат получают ближайшие родственники, а остальные 50% депонируются государством.

В настоящее время военным, попавшим в плен или пропавшим без вести, полностью сохраняется текущее денежное обеспечение (должностной оклад, надбавки и премии) и начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн в месяц. Минимальная сумма выплат составляет от 120 000 грн в месяц.

Механизм депонирования и гарантия государства

Если личное распоряжение не составлено, государство автоматически выплачивает семье до 50% денежного обеспечения, а остальная часть депонируется до возвращения военнослужащего.

В Минобороны отмечают, что депонирование гарантирует, что средства не исчезнут, а защитник после длительного отсутствия получит финансовую поддержку для старта.

Кроме того, при начислении денежного обеспечения обязательно осуществляется индексация в соответствии с действующим законодательством.

деньги военные война пленные плен военнослужащие Минобороны выплаты военным

