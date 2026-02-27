Полон або зникнення безвісти: як військовим захистити своє фінансове майбутнє та забезпечити родину

Військові можуть самостійно визначати розподіл свого грошового забезпечення у разі полону або зникнення безвісти.

З лютого 2025 року військовослужбовці отримали право самостійно визначати, кому та в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти. Захисники можуть залишити всі виплати родині, конкретним особам або частково обрати механізм депонування коштів для себе після повернення, повідомили у Міноборони.

Як скласти особисте розпорядження

Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю потрібно виконати три кроки:

Написати розпорядження – у довільній письмовій формі, із зазначенням конкретних осіб та розміру їхніх часток (наприклад, 100% одній особі або по 50% двом). Засвідчити підпис – командир військової частини або нотаріус підтверджує справжність підпису. Передати на зберігання – оригінал документа передається командиру для долучення до особової справи (якщо засвідчено командиром – у день засвідчення, нотаріусом – протягом 10 днів).

Військовослужбовець може будь-коли скасувати або оновити розпорядження, склавши нове.

Кому виплачуватиметься грошове забезпечення

За наявності розпорядження – кошти виплачуються тим особам та в тих обсягах, які визначив військовий, незалежно від родинних зв’язків.

За відсутності розпорядження – 50% виплат отримують найближчі родичі, а решта 50% депонується державою.

Наразі військовим, які потрапили в полон або зникли безвісти, повністю зберігається поточне грошове забезпечення (посадовий оклад, надбавки та премії) та нараховується додаткова винагорода 100 000 грн на місяць. Мінімальна сума виплат становить від 120 000 грн на місяць.

Механізм депонування та гарантія держави

Якщо особисте розпорядження не складене, держава автоматично виплачує родині до 50% грошового забезпечення, а решта депонується до повернення військовослужбовця.

В Міноборони наголошують, що депонування гарантує, що кошти не зникнуть, а захисник після тривалої відсутності отримає фінансову підтримку для старту.

Крім того, при нарахуванні грошового забезпечення обов’язково здійснюється індексація відповідно до чинного законодавства.

