  1. В Україні

Полон або зникнення безвісти: як військовим захистити своє фінансове майбутнє та забезпечити родину

19:56, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військові можуть самостійно визначати розподіл свого грошового забезпечення у разі полону або зникнення безвісти.
Полон або зникнення безвісти: як військовим захистити своє фінансове майбутнє та забезпечити родину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З лютого 2025 року військовослужбовці отримали право самостійно визначати, кому та в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти. Захисники можуть залишити всі виплати родині, конкретним особам або частково обрати механізм депонування коштів для себе після повернення, повідомили у Міноборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як скласти особисте розпорядження

Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю потрібно виконати три кроки:

  1. Написати розпорядження – у довільній письмовій формі, із зазначенням конкретних осіб та розміру їхніх часток (наприклад, 100% одній особі або по 50% двом).
  2. Засвідчити підпис – командир військової частини або нотаріус підтверджує справжність підпису.
  3. Передати на зберігання – оригінал документа передається командиру для долучення до особової справи (якщо засвідчено командиром – у день засвідчення, нотаріусом – протягом 10 днів).

Військовослужбовець може будь-коли скасувати або оновити розпорядження, склавши нове.

Кому виплачуватиметься грошове забезпечення

  • За наявності розпорядження – кошти виплачуються тим особам та в тих обсягах, які визначив військовий, незалежно від родинних зв’язків.
  • За відсутності розпорядження – 50% виплат отримують найближчі родичі, а решта 50% депонується державою.

Наразі військовим, які потрапили в полон або зникли безвісти, повністю зберігається поточне грошове забезпечення (посадовий оклад, надбавки та премії) та нараховується додаткова винагорода 100 000 грн на місяць. Мінімальна сума виплат становить від 120 000 грн на місяць.

Механізм депонування та гарантія держави

Якщо особисте розпорядження не складене, держава автоматично виплачує родині до 50% грошового забезпечення, а решта депонується до повернення військовослужбовця.

В Міноборони наголошують, що депонування гарантує, що кошти не зникнуть, а захисник після тривалої відсутності отримає фінансову підтримку для старту.

Крім того, при нарахуванні грошового забезпечення обов’язково здійснюється індексація відповідно до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші військові війна полонені полон військовослужбовці Міноборони виплати військовим

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]