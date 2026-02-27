  1. В Украине

Военнослужащий предложил взятку должностному лицу учебного центра и пытался уйти в СЗЧ — как его наказал суд

21:36, 27 февраля 2026
Мужчина предложил заместителю командира батальона 4 тысячи долларов за помощь в выезде за пределы части.
Фото: dbr.gov.ua
Компанеевский районный суд Кировоградской области признал виновным военнослужащего, который пытался уклониться от службы, предложив взятку должностному лицу учебного центра. Об этом сообщило ГБР.

«Мужчина проходил подготовку в учебном взводе и решил самовольно покинуть воинскую часть. Когда попытка выйти через охрану не удалась, он предложил заместителю командира батальона 4 тысячи долларов США за помощь в выезде за пределы части», — говорится в заявлении.

Отмечается, что должностное лицо сразу сообщило правоохранителям. Военнослужащего задержали во время передачи первой части денег.

Суд признал его виновным в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, а также в оконченном покушении на уклонение от несения военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Суд назначил наказание — 3 года лишения свободы.

суд

