Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 18 февраля рекомендовал Парламенту включить законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда в Украине (реестр. № 14387) в повестку дня и принять его за основу.

«Судебно-юридическая газета» неоднократно освещала ключевые положения этого законопроекта и его недостатки.

Кроме всего прочего, им предлагается внести изменения в статью 54 Закона Украины «О государственной службе» в части поощрения государственных служащих и работников патронатной службы. Сегодня эта норма регулирует социально-бытовое обеспечение государственных служащих и имеет бланкетный характер. Согласно ей государственному служащему в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины, может предоставляться служебное жилье и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Галина Третьякова предлагает расширить указанную статью закона следующим образом.

Государственным служащим и работникам патронатной службы могут предоставляться поощрения, определенные Законом Украины «О государственной службе» и другими законами Украины. Поощрения являются составной частью оплаты труда и включают, в частности, предоставление служебного жилья и материальной помощи. Государственному служащему или работнику патронатной службы может быть предоставлено служебное жилье на время пребывания в должности с учетом служебной необходимости, места прохождения государственной службы или выполнения обязанностей в патронатной службе и отсутствия собственного жилья в населенном пункте, где расположен соответствующий государственный орган. Порядок предоставления, условия пользования и основания для лишения права на служебное жильё определяются Кабинетом Министров Украины. Государственному служащему или работнику патронатной службы, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляется материальная помощь в следующих случаях:

1) в случае рождения ребенка — в размере должностного оклада;

2) в связи со смертью близкого родственника (мужа или жены, родителей, отчима или мачехи, ребенка, пасынка или падчерицы, брата или сестры) — в размере должностного оклада;

3) в случае вступления в брак — в размере должностного оклада;

4) в случае повреждения здоровья, приведшего к утрате трудоспособности и установлению инвалидности:

первая группа инвалидности — в размере двух должностных окладов;

вторая группа инвалидности — в размере должностного оклада;

третья группа инвалидности — в размере половины должностного оклада;

5) в случае уничтожения или утраты имущества в связи с пожаром, стихийным бедствием, катастрофой, боевыми действиями, террористическим актом, вооруженным конфликтом, временной оккупацией — в размере его должностного оклада.

Перечень документов, подтверждающих наступление обстоятельств, являющихся основанием для предоставления материальной помощи, а также порядок их подачи, проверки, принятия решения о предоставлении материальной помощи, ее начисления и выплаты определяются Кабинетом Министров Украины.

Правда, идею раскритиковали эксперты Главного научно-экспертного управления, которые отметили, что подход, согласно которому к поощрению как составной части оплаты труда отнесено предоставление государственным служащим и работникам патронатной службы служебного жилья и материальной помощи в случаях, установленных законом (ч. 1 новой редакции ст. 54 Закона Украины «О государственной службе»), не учитывает правовую природу поощрения, которое, в частности, согласно ч. 1 ст. 53 действующей редакции Закона Украины «О государственной службе», рассматривается как форма вознаграждения за безупречную и эффективную государственную службу, за особые заслуги. Оно выступает мерой морального или материального стимулирования за добросовестный труд, инициативность, значимые результаты профессиональной деятельности и применяется субъектом назначения как форма положительной оценки служебной деятельности государственного служащего.

Вместе с тем предоставление служебного жилья государственному служащему или работнику патронатной службы «на время пребывания в должности с учетом служебной необходимости, места прохождения государственной службы или выполнения обязанностей в патронатной службе и отсутствия собственного жилья в населенном пункте, где расположен соответствующий государственный орган» (ч. 2 новой редакции ст. 54 Закона Украины «О государственной службе») не может рассматриваться как поощрение, а является инструментом обеспечения выполнения служебных обязанностей, носит временный характер и непосредственно связано с пребыванием лица на соответствующей должности.

Аналогично, материальная помощь государственному служащему или работнику патронатной службы, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах и предоставляется в определенных законом случаях (рождение ребенка, смерть близкого родственника, вступление в брак, установление инвалидности, уничтожение или утрата имущества и т.п.) (ч. 3 новой редакции ст. 54 Закона Украины «О государственной службе»), также не является по своей природе мерой поощрения, поскольку не связана с результатами служебной деятельности, а направлена на социальную поддержку работника.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.