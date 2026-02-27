Україна призначить спецпосланця з питань Білорусі — Зеленський

МЗС готує кандидатури спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

В Україні призначать спецпосланця з питань Білорусі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, Міністерство закордонних справ наразі готує кандидатуру спецпредставника України з Білорусі та білоруської опозиції в Європі.

Також Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

«Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі – потрібна більш активна політика. Саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня й жодної можливості – інтереси України справді захищені», — вказав Глава держави.

