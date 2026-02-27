Кому не проиндексируют пенсии в марте: названы две категории пенсионеров

С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий на 12,1% ориентировочно для 10 млн граждан.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий на 12,1%. Повышение коснется около 10 миллионов граждан и будет проведено автоматически — без подачи дополнительных заявлений.

Индексация проводится в соответствии с требованиями законодательства и осуществляется даже в условиях военного положения. В прошлом году повышение составило 11,5%, в этом году — 12,1%.

Как отметил народный депутат Алексей Леонов, нынешний уровень пенсионных выплат не полностью соответствует прожиточным стандартам и ожиданиям граждан, поэтому вопрос внедрения полноценной пенсионной реформы остается актуальным. По его словам, соответствующая работа продолжается совместно с Министерством социальной политики.

Кому не проиндексируют пенсии

В то же время повышение не коснется двух категорий пенсионеров:

тех, кто продолжает работать;

граждан, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, поскольку их выплаты уже рассчитаны с учетом актуальных показателей средней заработной платы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.