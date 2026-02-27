  1. В Украине

PIN-коды к ID-карте: что это и почему их нельзя терять

23:30, 27 февраля 2026
Пароли необходимы для доступа к бесконтактному электронному носителю с целью обновления дополнительной переменной информации.
PIN-коды к ID-карте: что это и почему их нельзя терять
Паспортный сервис напомнил, что при получении ID-карты каждый владелец устанавливает PIN- и PUK-коды.

«Это ваша защита данных, которые хранятся на электронном чипе», — отметили в ведомстве.

PIN1 — используется для считывания информации с чипа (ваши персональные данные, место регистрации и т. п.).

PIN2 — необходим для наложения электронной подписи и работы с электронными сервисами.

«PIN-коды не хранятся в базе. Если вы их потеряли — восстановить старый код невозможно.

Если 3 раза ввести PIN неправильно — он блокируется», — добавили там.

Для разблокировки требуется PUK-код (8 цифр), который выдается вместе с документом.

Если утрачены и PIN, и PUK — доступ к чипу будет невозможен (при этом сама ID-карта остается действительной).

В миграционной службе подчеркнули, что в случае, если владелец ID-карты не помнит свои PIN и PUK-коды, но желает пользоваться паспортом в полном объеме, ему необходимо обратиться в любое подразделение ГМС с заявлением об обмене паспорта в связи с непригодностью для дальнейшего использования и получить новый документ.

