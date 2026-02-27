  1. В мире

В США агенты ICE семь раз применили электрошокер к студенту — он требует 70 млн долларов компенсации

22:54, 27 февраля 2026
По словам молодого человека, федеральные иммиграционные агенты применили к нему электрошокер семь раз.
Фото: abcnews.com
Гражданин Афганистана Саифулла Хан, которого агенты ICE задержали с применением электрошокера в федеральном здании в Хартфорде, готовит иск против иммиграционной службы США. Мужчина заявляет о физических и психологических травмах, пишет Ctinsider.

Отмечается, что Саифулла Хан находился в федеральном здании Abraham A. Ribicoff в Хартфорде в мае, когда федеральные иммиграционные агенты применили к нему электрошокер семь раз.

Хан, гражданин Афганистана, проживает в США с 2011 года, однако его путь к получению гражданства был прерван. В интервью CT Insider он рассказал, что покидал зал суда на шестом этаже, где продолжал свою 15-летнюю попытку стать законным гражданином, когда к нему подошли семь или восемь агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в гражданской одежде. По его словам, он пытался вернуться в зал суда, однако был поражен электрошокером и задержан.

После инцидента Хан находился в нескольких центрах содержания и был освобожден лишь через 21 день — через три дня после того, как иммиграционный судья принял решение о его освобождении, сообщил его адвокат.

Иск на 70 миллионов долларов

В настоящее время Хан проходит процедуру подачи федерального иска против ICE, ссылаясь на физические и психологические повреждения, полученные во время ареста и содержания под стражей. Он требует 70 миллионов долларов компенсации.

В заявлении, поданном в ICE, указано, что «полный объем физических и психологических повреждений находится на стадии дальнейшей оценки».

Адвокат Хана Алекс Таубес пояснил, что указанная сумма является максимальным пределом возможного возмещения. По его словам, инцидент может повлиять на жизнь его клиента навсегда.

суд США

