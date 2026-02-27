  1. В Украине

В Киеве полицейские со стрельбой преследовали автомобиль-беглец

22:36, 27 февраля 2026
Патрульные открыли огонь, чтобы остановить водителя Mazda в Святошинском районе.
В Киеве полицейские со стрельбой преследовали автомобиль-беглец
Фото: Getty Images
В столице патрульные открыли огонь, чтобы остановить водителя. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева. Во время патрулирования правоохранители остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, во время общения с водителем инспекторы выявили у него признаки наркотического опьянения. Кроме того, проверка установила, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой, а сам водитель лишен права управления по решению суда за вождение в состоянии опьянения.

По словам правоохранителей, мужчина вел себя агрессивно и отказался проходить осмотр на состояние опьянения. Во время оформления административных материалов он совершил наезд на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Патрульные начали преследование и путем блокирования остановили автомобиль на проспекте Воздушных Сил, однако водитель снова попытался скрыться.

Для принудительной остановки транспортного средства, в соответствии с частью 4 пункта 7 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции», правоохранители применили табельное огнестрельное оружие. Автомобиль беглеца удалось остановить. В результате стрельбы пострадавших нет.

полиция Киев патрульная полиция автомобиль

