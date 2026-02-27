Подаренные деньги, кредит, зарплата, соцпомощь и расходы — как декларировать операции с деньгами

Доход, который был начислен в отчетном периоде, но фактически не получен в отчетном периоде, отражается в декларациях следующих отчетных периодов.

Доход, полученный субъектом декларирования или членом его семьи в отчетном периоде, должен быть отражен в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации с указанием вида дохода, его размера и источника дохода (например, работодатель, частное лицо и т. п.). Об этом напомнило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Получено доход

Размер полученных доходов указывается с учетом начисленных налогов и сборов (сумма до налогообложения).

Доходы указываются в национальной валюте — гривне. Доходы, полученные в иностранной валюте, с целью отражения в декларации пересчитываются в денежную единицу Украины.

Доход, полученный за границей, подлежит декларированию по общим правилам независимо от его вида, кроме денежной помощи, выплаченной за счет средств иностранного государства (кроме государства-агрессора) или международной организации, которая полностью или частично приходится на период действия военного положения.

Доход, который был начислен в отчетном периоде, но фактически не получен в отчетном периоде, отражается в декларациях следующих отчетных периодов (в котором он был фактически получен).

Доходы декларируются независимо от их размера, кроме подарков.

Доход подлежит отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации только при наличии сведений о его размере. При отсутствии сведений о размере дохода он не указывается в этом разделе декларации, однако сведения об объектах могут подлежать отражению в других разделах (например, получение в наследство недвижимости, денежная оценка которой не проводилась).

Валютно-обменные операции не требуют отражения в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации, поскольку обмен или покупка валюты не создает нового дохода, а является лишь изменением формы хранения полученных ранее доходов.

Доходы одного вида, полученные от одного источника в течение отчетного периода, указываются одной суммой (одной записью). Доходы разных видов, полученные от одного источника, указываются отдельно.

Если сумма единовременно полученного дохода превысила 50 ПМ (до налогообложения), получение такого дохода может быть основанием для подачи ПСЗ.

Пример 1. Заработная плата

Субъект декларирования ежемесячно в течение года получал заработную плату от одного источника (работодателя). Общая сумма годового дохода до налогообложения составила 565 456 грн 40 копеек.

В таком случае в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации должен быть указан вид дохода — «Заработная плата (денежное обеспечение)», размер дохода — 565 456 грн (с учетом математических правил округления) и источник дохода — работодатель.

Пример 2. Начисленная, но не выплаченная заработная плата

Субъект декларирования увольняется 20.12 и больше не будет субъектом декларирования. Согласно расчетной ведомости, работодатель начислил ему средства в сумме 120 000 грн, которые подлежат выплате, однако фактически выплата этих средств была осуществлена на следующий день 21.12.

В таком случае в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации при увольнении этот доход не отражается, поскольку такая декларация (по общему правилу) будет охватывать период с 01.01 по 20.12. В то же время в ежегодной декларации с отметкой «я прекратил(а) выполнять функции государства или местного самоуправления (после увольнения)» эти средства должны быть включены в соответствующий вид дохода — заработная плата (денежное обеспечение).

Пример 3. Заработная плата, полученная за границей

Жена субъекта декларирования работает в Польше и каждый месяц 01 и 15 числа получает по 4 000 злотых (до вычета налогов).

В таком случае в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации сумма дохода члена семьи указывается в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ на дату получения каждого платежа. Официальный курс гривны к иностранным валютам на нужную дату можно найти на сайте Национального банка Украины.

Пример 4. Социальная помощь, полученная за границей

Жена и несовершеннолетний ребенок субъекта декларирования во время действия военного положения получили временное убежище в Германии и ежемесячно получают по 200 евро на одного человека от правительства. Других выплат не получают.

В таком случае в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации информация об этом виде дохода не указывается, поскольку он выплачен за счет средств иностранного государства (кроме государства-агрессора) и его выплата полностью приходится на период действия военного положения.

Пример 5. Проценты по депозиту в валюте

Субъект декларирования имеет депозит в долларах США и ежемесячно в течение года получал проценты с капитализацией (добавлением к сумме вклада). Депозит выплачен в отчетном периоде. В справке из банка за соответствующий отчетный период указан размер начисленных и выплаченных процентов в долларах (64,08 долл. и 51,59 долл. соответственно). Размер начисленных (до налогообложения) процентов в гривне по курсу НБУ на каждую дату начисления: 2435,17 гривны. Размер выплаченных (после налогообложения) процентов в гривне по курсу НБУ: 1960,52 гривны.

В таком случае в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации должен быть указан вид дохода — «Проценты», размер дохода — 2 435 грн (с учетом математических правил округления) и источник дохода — банк.

При наличии у субъекта декларирования или члена его семьи нескольких валютных депозитов в одной и той же установе информация о доходе от них должна быть указана совокупно, одной записью.

Пример 6. Покупка иностранной валюты на заработанные деньги

Субъект декларирования в течение отчетного периода получил совокупный доход в виде заработной платы 1 000 000 грн, других доходов не имел. В течение отчетного периода он приобрел доллары США на сумму, эквивалентную 400 000 гривен. Доллары США остались у него наличными по состоянию на конец отчетного периода.

В таком случае в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации следует отразить исключительно доход в размере 1 000 000 грн, а в разделе 12 «Денежные активы» — все средства, имеющиеся по состоянию на конец отчетного периода, включая активы в валюте (наличные доллары), поскольку их совокупный размер превышает 50 ПМ. Другие разделы декларации в пределах приведенного примера не заполняются.

Пример 7. Дивиденды

Субъект декларирования унаследовал долю ООО и получает дивиденды, не будучи работником общества.

Факт приобретения доли в уставном капитале ООО должен быть задекларирован в разделе 8 «Корпоративные права» декларации.

Если субъект декларирования стал владельцем доли, которая дает возможность ему осуществлять решающее влияние на управление или деятельность ООО (то есть он является конечным бенефициарным владельцем), это юридическое лицо должно быть отражено в разделе 9 «Юридические лица, трасты или другие подобные правовые образования, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является субъект декларирования или члены его семьи» декларации.

Полученные дивиденды являются доходом, который обязательно должен быть отражен в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Дополнительно в этом разделе также должен быть отражен доход в виде наследства, в частности относительно приобретенной в собственность доли ООО.

Если стоимость приобретенной доли ООО определена и ее размер превышает 50 ПМ, сведения также должны быть отражены в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации за соответствующий период.

Осуществлен расход

В разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации указывается информация только о расходах, совершенных субъектом декларирования в отчетном периоде, если их размер превышает 50 ПМ. Информация о расходах членов семьи и расходах, размер которых меньше 50 ПМ, в декларации не указывается.

Декларируется разовый расход (одноразовая трата), осуществленный одним платежом (транзакцией), независимо от формы (наличной или безналичной) и сделки, которая обусловила такой расход. Если по одной сделке (договору) было осуществлено несколько платежей (расходов), каждый из которых превысил 50 ПМ, то сведения о каждом таком расходе указываются отдельными записями при указании сведений об этой сделке.

Расходы, осуществленные во исполнение одной сделки (договора), для целей определения превышения порога декларирования не суммируются.

Дарение имущества (например, подарок в виде автомобиля) не является расходом для целей декларирования. Вместо этого дарение денег — является расходом.

Пример 1. Разовый расход, больше 50 ПМ

Субъект декларирования в отчетном периоде оплатил туристическую поездку, осуществив разовый расход в размере 180 000 гривен.

В таком случае в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации в блоке полей относительно сделки следует:

в поле «Вид сделки» выбрать «Услуги»;

в поле «Предмет сделки» — «Другое»;

в поле «Укажите, какое именно» указать «Оплата туристической поездки».

В блоке полей относительно расхода, кроме других обязательных полей, следует указать его размер — 180 000 гривен.

Пример 2. Разовый расход, меньше 50 ПМ

Субъект декларирования в отчетном периоде оплатил работы по утеплению квартиры общей стоимостью 120 000 грн одним платежом.

В таком случае в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации такая сделка и расход не отражаются, поскольку не превышен порог декларирования этого раздела.

Пример 3. Несколько расходов, размер каждого не превышает 50 ПМ

Субъект декларирования в отчетном периоде оплатил услуги по лечению общей стоимостью 300 000 грн тремя платежами по 100 000 грн каждый.

В таком случае в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации такая сделка и расход не отражаются, поскольку на основании сделки декларант не приобрел прав на объекты декларирования, сведения о которых отражаются в предыдущих разделах декларации, а размер каждого расхода не превышает 50 ПМ (расходы для целей декларирования не суммируются).

Пример 4. Несколько расходов, размер каждого превышает 50 ПМ

Субъект декларирования в отчетном периоде оплатил растаможку транспортного средства общей стоимостью 400 000 грн двумя платежами по 200 000 грн каждый.

В таком случае в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации в блоке полей относительно сделки следует:

в поле «Вид сделки» выбрать «Другое»;

в поле «Укажите, какое именно» указать «Таможенные процедуры»;

в поле «Предмет сделки» выбрать «Другое»;

в поле «Укажите, какое именно» указать «Таможенное оформление транспортного средства».

В блоке полей относительно расхода двумя отдельными записями следует указать два расхода с указанием размера каждого — 200 000 гривен.

Пример 5. Подарены деньги

Субъект декларирования в отчетном периоде подарил близкому лицу 300 000 гривен.

В таком случае в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации в блоке полей относительно сделки следует:

в поле «Вид сделки» выбрать «Дарение»;

в поле «Предмет сделки» — «Деньги».

В блоке полей относительно расхода, кроме других обязательных полей, следует указать его размер — 300 000 гривен.

Одолжены деньги

3.1. Деньги третьему лицу одолжил субъект декларирования или член семьи (является займодавцем)

Средства, одолженные третьим лицам (то есть средства, в отношении которых субъект декларирования или член его семьи является займодавцем), являются денежным активом субъекта декларирования и должны быть отражены в разделе 12 «Денежные активы» декларации при условии превышения порога декларирования.

Средства в виде процентов от суммы займа являются доходом декларанта/члена его семьи и подлежат отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Пример 1. Займ третьему лицу: долг не возвращен до конца отчетного периода, сумма денежных активов превышает 50 ПМ

Субъект декларирования в отчетном периоде одолжил другу 20 000 гривен. По состоянию на конец отчетного периода долг не был возвращен, на банковском счете субъекта декларирования было 125 000 грн и еще 40 000 грн он имел наличными. Друг декларанта уплатил последнему в отчетном периоде 100 грн процентов.

В таком случае:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации должен быть указан вид дохода — «Проценты», размер дохода — 100 грн, а источник дохода — друг;

в разделе 12 «Денежные активы» декларации должны быть отражены все денежные активы (поскольку их совокупный размер составляет 185 000 грн, что превышает 50 ПМ), в том числе 20 000 грн как средства, одолженные третьим лицам. Вид актива — «Средства, одолженные третьему лицу, в том числе предоставленная возвратная финансовая помощь».

Пример 2. Займ третьему лицу: долг не возвращен до конца отчетного периода, сумма денежных активов не превышает 50 ПМ

Субъект декларирования в отчетном периоде одолжил родственнику 8 000 гривен. По состоянию на конец отчетного периода долг не был возвращен, а общий размер других денежных активов субъекта декларирования составлял 35 000 гривен. Родственник декларанта уплатил последнему в отчетном периоде 40 грн процентов.

При таких обстоятельствах в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации должен быть указан вид дохода — «Проценты», размер дохода — 40 грн, а источник дохода — родственник. В разделе 12 «Денежные активы» декларации не отражаются активы субъекта декларирования, в том числе средства, одолженные третьему лицу, поскольку совокупный размер активов (43 000 грн) не превышал 50 ПМ.

Пример 3. Займ третьему лицу: долг возвращен до конца отчетного периода

Субъект декларирования в отчетном периоде одолжил третьему лицу 80 000 гривен. Долг был возвращен до конца отчетного периода, в конце которого совокупный размер денежных активов субъекта декларирования, включая возвращенный долг, составлял 200 000 гривен. Третье лицо уплатило декларанту в отчетном периоде 4000 грн процентов.

В таком случае:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации должен быть указан вид дохода — «Проценты», размер дохода — 4000 грн, а источник дохода — третье лицо;

в разделе 12 «Денежные активы» декларации должны быть отражены все денежные активы (поскольку их совокупный размер составляет 200 000 грн, что превышает 50 ПМ). Информация о наличии средств, одолженных третьему лицу, в декларации не указывается, поскольку долг был возвращен до конца отчетного периода.

3.2. Декларант или член семьи одолжил средства у третьего лица (является заемщиком)

При получении займа/кредита субъектом декларирования или членом его семьи эта информация может быть отражена в нескольких разделах декларации в зависимости от размера полученного займа, его остатка и других обстоятельств.

Если размер полученного займа превышает 50 ПМ, информация о нем отражается в разделе 13 «Финансовые обязательства» декларации. Для целей декларирования размеры полученных субъектом декларирования/членом его семьи заемных средств не суммируются.

Заемные средства могут быть отражены в разделе 12 «Денежные активы» декларации, если они были в наличии у субъекта декларирования или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода при условии превышения порога декларирования.

Если же средства займа были полностью израсходованы в течение отчетного периода и отсутствуют на конец отчетного периода, они не отражаются в разделе 12 «Денежные активы» декларации, но расходы, осуществленные на эти средства, могут подлежать декларированию в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования».

Получение займа является сделкой (соглашением), в результате которой возникает финансовое обязательство. Если займ в отчетном периоде получил субъект декларирования и его размер превышает 50 ПМ, сведения о такой сделке указываются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации с последствием «Возникло финансовое обязательство субъекта декларирования». В полях, касающихся расхода по этой сделке (получение займа), следует выбрать отметку «Не применяется» (если не было погашений по займу в отчетном периоде суммами более 50 ПМ). Если же субъект декларирования использовал полученные в долг средства для осуществления разового расхода (например, приобретения имущества или услуг) и размер этого расхода превысил 50 ПМ, то такой расход и сделка также должны быть отражены в этом разделе отдельной записью.

Заем/кредит не является доходом, поэтому информация о полученных в долг средствах не подлежит декларированию в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Возврат займа/долга является расходом и декларируется по общему правилу:

если разовый расход (один платеж), осуществленный субъектом декларирования на погашение займа (долга) превышает 50 ПМ, он должен быть отражен в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации;

если погашение осуществлялось платежами, ни один из которых не превышал 50 ПМ, сведения о таких расходах в разделе 14 декларации не указываются, даже если их общая сумма в отчетном периоде превысила 50 ПМ.

Пример 1. Декларант получил займ, который не использовал до конца года

Субъект декларирования одолжил у знакомого 300 000 грн сроком на один год. По состоянию на конец отчетного периода средства не израсходованы, они хранятся наличными дома у субъекта декларирования.

В таком случае в декларации подлежат отражению:

в разделе 12 «Денежные активы» — сведения обо всех денежных активах, включая одолженные 300 000 грн, поскольку их совокупный размер превышает 50 ПМ;

в разделе 13 «Финансовые обязательства» — сведения о займе;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — сведения о сделке (договоре займа), поскольку она совершена субъектом декларирования в отчетном периоде и на ее основании возникло финансовое обязательство на сумму более 50 ПМ; в полях относительно расхода выбирается отметка «Не применяется».

