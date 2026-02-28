  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Десять лет без руля: суд в Киевской области поставил точку по делу водителя-нарушителя

00:00, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бориспольский горрайонный суд рассмотрел дело водителя, который, несмотря на ограничения, сел за руль, руководил в состоянии опьянения и отказался от медицинского осмотра.
Десять лет без руля: суд в Киевской области поставил точку по делу водителя-нарушителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд привлёк водителя к административной ответственности за управление автомобилем без надлежащих документов и несмотря на установленное ограничение в праве управления транспортными средствами. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кроме того, суд установил, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции, о чём сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 12 января 2026 года правонарушитель, будучи лицом, лишённым права управления транспортными средствами, который дважды в течение года подвергался административному взысканию за отказ от прохождения осмотра на состояние наркотического опьянения, повторно в течение года управлял ТС «Daewoo» по ул. Киевский путь, д. 86-А, г. Борисполь. От прохождения медицинского осмотра на определение состояния наркотического опьянения в установленном законом порядке в ближайшем медицинском учреждении водитель отказался.

В судебное заседание гражданин не явился, о времени и дате рассмотрения дела был уведомлён надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела и видеозапись с места события, суд признал водителя виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 126, ч. 3 ст. 130 КУпАП, и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

Кроме того, гражданин уплатит судебный сбор в размере 665 гривен (дело № 359/380/26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]