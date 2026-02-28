Десять лет без руля: суд в Киевской области поставил точку по делу водителя-нарушителя

Бориспольский горрайонный суд рассмотрел дело водителя, который, несмотря на ограничения, сел за руль, руководил в состоянии опьянения и отказался от медицинского осмотра.

Бориспольский горрайонный суд привлёк водителя к административной ответственности за управление автомобилем без надлежащих документов и несмотря на установленное ограничение в праве управления транспортными средствами. Об этом сообщили в суде.

Кроме того, суд установил, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции, о чём сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 12 января 2026 года правонарушитель, будучи лицом, лишённым права управления транспортными средствами, который дважды в течение года подвергался административному взысканию за отказ от прохождения осмотра на состояние наркотического опьянения, повторно в течение года управлял ТС «Daewoo» по ул. Киевский путь, д. 86-А, г. Борисполь. От прохождения медицинского осмотра на определение состояния наркотического опьянения в установленном законом порядке в ближайшем медицинском учреждении водитель отказался.

В судебное заседание гражданин не явился, о времени и дате рассмотрения дела был уведомлён надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела и видеозапись с места события, суд признал водителя виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 126, ч. 3 ст. 130 КУпАП, и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

Кроме того, гражданин уплатит судебный сбор в размере 665 гривен (дело № 359/380/26).

