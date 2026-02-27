Во Львове меняют принцип работы поликлиник: консультации — за 24 часа

Во Львове с марта меняют правила работы поликлиник: консультации – в течение 24 часов, лабораторные обследования – без двухнедельного ожидания, а прием пациентов – даже в выходные.

Городской голова Львова Андрей Садовый анонсировал новые правила работы городских поликлиник, которые должны сократить время ожидания медицинской помощи. По его словам, пациенты не должны неделями ждать приема врача, поэтому с марта в городе внедряют четкие стандарты предоставления бесплатных услуг.

Согласно правилам:

если житель обращается за амбулаторной помощью, консультация должна состояться в течение 24 часов;

если у семейного врача нет свободного времени, прием обеспечит дежурный врач;

консультация узкого специалиста будет бесплатной при наличии электронного направления от семейного или дежурного врача;

лабораторные обследования будут проводить в течение 24 часов, а не через две недели, как это случалось ранее;

поликлиники будут работать без выходных: в будни — с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 15:00, в воскресенье — с 09:00 до 14:00.

«Болезнь не спрашивает, какой сегодня день», — говорят в мэрии.

Кроме того, в городе запускают отдельную медицинскую линию по номеру 1580. Туда можно будет сообщить об отказе в приеме или затягивании с оказанием помощи.

Параллельно городская власть готовит программу финансовой поддержки врачей и медицинских работников с большой нагрузкой. В мэрии подчеркивают: требовать скорости и качества можно лишь тогда, когда система имеет достаточный ресурс.

В горсовете подчеркивают, что цель изменений — сделать медицину не формально бесплатной, а реально доступной для пациентов.

