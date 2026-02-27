Во Львове меняют принцип работы поликлиник: консультации — за 24 часа
Городской голова Львова Андрей Садовый анонсировал новые правила работы городских поликлиник, которые должны сократить время ожидания медицинской помощи. По его словам, пациенты не должны неделями ждать приема врача, поэтому с марта в городе внедряют четкие стандарты предоставления бесплатных услуг.
Согласно правилам:
- если житель обращается за амбулаторной помощью, консультация должна состояться в течение 24 часов;
- если у семейного врача нет свободного времени, прием обеспечит дежурный врач;
- консультация узкого специалиста будет бесплатной при наличии электронного направления от семейного или дежурного врача;
- лабораторные обследования будут проводить в течение 24 часов, а не через две недели, как это случалось ранее;
- поликлиники будут работать без выходных: в будни — с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 15:00, в воскресенье — с 09:00 до 14:00.
«Болезнь не спрашивает, какой сегодня день», — говорят в мэрии.
Кроме того, в городе запускают отдельную медицинскую линию по номеру 1580. Туда можно будет сообщить об отказе в приеме или затягивании с оказанием помощи.
Параллельно городская власть готовит программу финансовой поддержки врачей и медицинских работников с большой нагрузкой. В мэрии подчеркивают: требовать скорости и качества можно лишь тогда, когда система имеет достаточный ресурс.
В горсовете подчеркивают, что цель изменений — сделать медицину не формально бесплатной, а реально доступной для пациентов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.