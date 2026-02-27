  1. В Украине

Во Львове меняют принцип работы поликлиник: консультации — за 24 часа

22:00, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во Львове с марта меняют правила работы поликлиник: консультации – в течение 24 часов, лабораторные обследования – без двухнедельного ожидания, а прием пациентов – даже в выходные.
Во Львове меняют принцип работы поликлиник: консультации — за 24 часа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Городской голова Львова Андрей Садовый анонсировал новые правила работы городских поликлиник, которые должны сократить время ожидания медицинской помощи. По его словам, пациенты не должны неделями ждать приема врача, поэтому с марта в городе внедряют четкие стандарты предоставления бесплатных услуг.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно правилам:

  • если житель обращается за амбулаторной помощью, консультация должна состояться в течение 24 часов;
  • если у семейного врача нет свободного времени, прием обеспечит дежурный врач;
  • консультация узкого специалиста будет бесплатной при наличии электронного направления от семейного или дежурного врача;
  • лабораторные обследования будут проводить в течение 24 часов, а не через две недели, как это случалось ранее;
  • поликлиники будут работать без выходных: в будни — с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 15:00, в воскресенье — с 09:00 до 14:00.

«Болезнь не спрашивает, какой сегодня день», — говорят в мэрии.

Кроме того, в городе запускают отдельную медицинскую линию по номеру 1580. Туда можно будет сообщить об отказе в приеме или затягивании с оказанием помощи.

Параллельно городская власть готовит программу финансовой поддержки врачей и медицинских работников с большой нагрузкой. В мэрии подчеркивают: требовать скорости и качества можно лишь тогда, когда система имеет достаточный ресурс.

В горсовете подчеркивают, что цель изменений — сделать медицину не формально бесплатной, а реально доступной для пациентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]