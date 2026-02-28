Сколько стоит хранение номерных знаков в сервисном центре МВД – тарифы
В Главном сервисном центре МВД напомнили о необходимости заблаговременно продлевать срок платного хранения номерных знаков. Оплату нужно осуществлять одним платежным документом.
Владелец самостоятельно выбирает срок хранения из доступных вариантов:
- 10 дней — 108 грн;
- 1 месяц — 324 грн;
- 1 год — 3153,60 грн.
Стоимость указана с учетом НДС 20%, без банковской комиссии.
Продлить хранение можно онлайн через Кабинет водителя. Оплатить услугу необходимо не позднее даты окончания действующего срока. Также разрешается подать квитанцию об оплате непосредственно в сервисный центр МВД — предварительная регистрация в Е-записи для этого не требуется.
Если гражданин хочет оплатить хранение онлайн на срок более 10 дней, 1 месяц или 1 год, необходимо подать в территориальный сервисный центр МВД квитанцию об оплате за выбранный период.
В частности, для хранения в течение 40 дней нужно оплатить одну квитанцию, выбрав четыре периода по 10 дней. За два месяца — одну квитанцию с выбором двух месячных периодов.
Обязательное условие — одинаковый код платежа в квитанции. Не допускается оформление отдельных квитанций, например, одной за месяц и другой за 10 дней для общего срока 40 дней. В документе должно быть указано соответствующее количество услуг.
В случае если срок ответственного хранения не продлен, номерные знаки подлежат уничтожению.
Также в МВД обратили внимание, что номерные знаки, оставленные на ответственное хранение, не передаются между сервисными центрами. Гражданам советуют выбирать удобное территориальное подразделение в своем регионе.
