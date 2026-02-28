Как правильно сообщить о коррупционном правонарушении – разъяснение НАПК
Должностные и служебные лица обязаны действовать в случае выявления коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции», сообщили в НАПК. Несоблюдение этих норм влечет за собой возможную дисциплинарную или уголовную ответственность.
Обязанности руководителя
По данным НАПК, прежде всего руководитель должен в пределах своих полномочий прекратить правонарушение и в течение 24 часов письменно сообщить о нем уполномоченному органу в сфере противодействия коррупции.
Куда сообщать о коррупции:
- НАБУ: если преступление совершено топ-чиновником, сумма неправомерной выгоды превышает 1,6 млн грн или ущерб государству превышает 16,6 млн грн;
- ГБР: если преступление совершено высокопоставленным чиновником, сотрудником правоохранительного органа или военным, не подследственным НАБУ;
- Полиция: в случае коррупционного правонарушения, не подследственного НАБУ и ГБР;
- НАПК: при фактах незаконного обогащения, несоответствия уровня жизни доходам, нарушениях требований закона о декларациях, конфликте интересов, подарках, дополнительной деятельности или разглашении информации о разоблачителе.
Служебное расследование
Руководитель должен выяснить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины.
Действия в случае подозрения или производства:
- Работника, которому объявлено подозрение в уголовном правонарушении, отстраняют от должности;
- В случае административного протокола, связанного с коррупцией, руководитель может временно отстранить работника;
- При закрытии производства работнику возмещают средний заработок за время отсутствия;
- Если суд признал служащего виновным и запретил занимать должности — его нужно уволить в трехдневный срок;
- Если суд назначил административное наказание без запрета — работника привлекают к дисциплинарной ответственности;
- Если суд признал активы необоснованными — работника увольняют в установленном законом порядке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.