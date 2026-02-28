Как правильно сообщить о коррупционном правонарушении – разъяснение НАПК

Ответственность за нарушение закона «О предотвращении коррупции» лежит на должностных лицах и руководителях.

Должностные и служебные лица обязаны действовать в случае выявления коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции», сообщили в НАПК. Несоблюдение этих норм влечет за собой возможную дисциплинарную или уголовную ответственность.

Обязанности руководителя

По данным НАПК, прежде всего руководитель должен в пределах своих полномочий прекратить правонарушение и в течение 24 часов письменно сообщить о нем уполномоченному органу в сфере противодействия коррупции.

Куда сообщать о коррупции:

НАБУ: если преступление совершено топ-чиновником, сумма неправомерной выгоды превышает 1,6 млн грн или ущерб государству превышает 16,6 млн грн;

ГБР: если преступление совершено высокопоставленным чиновником, сотрудником правоохранительного органа или военным, не подследственным НАБУ;

Полиция: в случае коррупционного правонарушения, не подследственного НАБУ и ГБР;

НАПК: при фактах незаконного обогащения, несоответствия уровня жизни доходам, нарушениях требований закона о декларациях, конфликте интересов, подарках, дополнительной деятельности или разглашении информации о разоблачителе.

Служебное расследование

Руководитель должен выяснить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины.

Действия в случае подозрения или производства:

Работника, которому объявлено подозрение в уголовном правонарушении, отстраняют от должности;

В случае административного протокола, связанного с коррупцией, руководитель может временно отстранить работника;

При закрытии производства работнику возмещают средний заработок за время отсутствия;

Если суд признал служащего виновным и запретил занимать должности — его нужно уволить в трехдневный срок;

Если суд назначил административное наказание без запрета — работника привлекают к дисциплинарной ответственности;

Если суд признал активы необоснованными — работника увольняют в установленном законом порядке.

