  1. В Украине

Как правильно сообщить о коррупционном правонарушении – разъяснение НАПК

07:36, 28 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ответственность за нарушение закона «О предотвращении коррупции» лежит на должностных лицах и руководителях.
Как правильно сообщить о коррупционном правонарушении – разъяснение НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Должностные и служебные лица обязаны действовать в случае выявления коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции», сообщили в НАПК. Несоблюдение этих норм влечет за собой возможную дисциплинарную или уголовную ответственность.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обязанности руководителя

По данным НАПК, прежде всего руководитель должен в пределах своих полномочий прекратить правонарушение и в течение 24 часов письменно сообщить о нем уполномоченному органу в сфере противодействия коррупции.

Куда сообщать о коррупции:

  • НАБУ: если преступление совершено топ-чиновником, сумма неправомерной выгоды превышает 1,6 млн грн или ущерб государству превышает 16,6 млн грн;
  • ГБР: если преступление совершено высокопоставленным чиновником, сотрудником правоохранительного органа или военным, не подследственным НАБУ;
  • Полиция: в случае коррупционного правонарушения, не подследственного НАБУ и ГБР;
  • НАПК: при фактах незаконного обогащения, несоответствия уровня жизни доходам, нарушениях требований закона о декларациях, конфликте интересов, подарках, дополнительной деятельности или разглашении информации о разоблачителе.

Служебное расследование

Руководитель должен выяснить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины.

Действия в случае подозрения или производства:

  • Работника, которому объявлено подозрение в уголовном правонарушении, отстраняют от должности;
  • В случае административного протокола, связанного с коррупцией, руководитель может временно отстранить работника;
  • При закрытии производства работнику возмещают средний заработок за время отсутствия;
  • Если суд признал служащего виновным и запретил занимать должности — его нужно уволить в трехдневный срок;
  • Если суд назначил административное наказание без запрета — работника привлекают к дисциплинарной ответственности;
  • Если суд признал активы необоснованными — работника увольняют в установленном законом порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция НАПК уголовная ответственность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]